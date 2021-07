TP Buôn Ma Thuột giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 24/7

(VTC News) -

Chiều 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 24/7 đến hết ngày 7/8 đối với TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin.

TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin sẽ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

TP Buôn Ma Thuột trước đó thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ban, ngành kiên quyết không để “ngoài chặt, trong lỏng”, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình. Các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người, đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly, phong tỏa, giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

Các địa phương được yêu cầu bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn, chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở thuộc nhóm danh mục được phép hoạt động đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Đắk Lắk có 80 ca mắc COVID-19. Tỉnh đang phong tỏa nhiều địa điểm, trong đó có 21 người tại buôn Jung A, xã Ea Ktur liên quan yếu tố dịch tễ với 2 bệnh nhân COVID-19 mang mã số BN76602 và BN62989.