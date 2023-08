Toyota Wigo 2023 – lựa chọn hàng đầu trong phân khúc hatchback hạng A

(VTC News) -

Phân khúc xe hatchback hạng A nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023 lắng lại khi nhiều mẫu xe rút khỏi thị trường trong khi các mẫu xe còn lại không có sự thay đổi. Trong bối cảnh đó, tháng 6/2023, Toyota Việt Nam giới thiệu Wigo 2023 hoàn toàn mới, bổ sung thêm nhiều trang bị.

Wigo 2023 đã gặt hái được những thành công ngay từ tháng đầu tiên quay trở lại với 283 xe. Đến tháng 7, Wigo là mẫu xe duy nhất tăng trưởng 11% trong phân khúc.

Nhiều trang bị an toàn vượt phân khúc

Wigo 2023 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có 2 tính năng là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Đồng thời, Wigo 2023 cũng được bổ sung thêm hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC cân bằng với i10 bên cạnh phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến lùi, 2 túi khí. Trong khi đó, Grand i10 được trang bị thêm cảm biến áp suất lốp.

Bổ sung trang bị, gia tăng kích thước

Ở thế hệ mới, Wigo 2023 có những cải thiện về kích thước đáng kể so với thế hệ cũ và thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Cụ thể, chiều dài - chiều rộng - cao của Wigo lần lượt là 3.760 mm - 1.665 mm - 1.515 mm trong khi của Grand i10 nhỉnh hơn chút là 3.850 mm - 1.680 mm - 1.520 mm. Dù vậy, Wigo lại ghi điểm ở trục cơ sở khi dài hơn i10 75 mm với 2.525 mm trong khi i10 là 2.450 mm, lợi thế hơn về không gian khoang nội thất và dung tích khoang hành lý.

Dù gia tăng kích thước so với thế hệ cũ, nhưng Wigo 2023 lại có bán kính vòng quay tối thiểu tốt nhất với 4,5m. Nhờ vậy, mẫu xe của Toyota giúp lái mới hay chị em phụ nữ khi có thể dễ dàng xoay sở và quay đầu trong không gian hẹp. Ngoài ra, khoảng sáng gầm của Wigo cũng cao hơn đối thủ 3mm.

Wigo 2023 thêm trang bị, bổ sung các tính năng an toàn gia tăng khoảng cách với các xe đối thủ.

Một trong những bổ sung đáng tiền trên Wigo thế hệ mới là hệ thống đèn full LED trong khi đối thủ vẫn đang sử dụng đèn Halogen. Dù vậy, Wigo không còn đèn sương mù còn ở chiều ngược lại Hyundai Grand i10 vẫn duy trì đèn sương mùa Halogen.

Wigo 2023 có những cải thiện về kích thước đáng kể so với thế hệ cũ.

Bên cạnh các tính năng về an toàn, Wigo 2023 với chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, tựa đầu tách biệt và tính năng khóa cửa xe từ cốp sau.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, khoang nội thất của Wigo 2023 cũng hiện đại và trẻ trung hơn. Đặc biệt, cần số được đặt cao và khu vực điều khiển hướng về phía người lái mang lại sự tiện lợi khi sử dụng. Màn hình giải trí trung tâm được thiết kế đặt nổi có kết nối điện thoại thông minh.

Khoang nội thất của Wigo 2023 cũng hiện đại và trẻ trung hơn.

Vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu

Cả 2 mẫu xe đều trang bị máy 1.2L hút khí tự nhiên nhưng Wigo 2023 cho công suất 87 mã lực và 112 Nm mô-men xoắn, thông số động cơ Grand i10 là gần 82 mã lực, 114 Nm mô-men xoắn. Điều khác biệt của 2 mẫu xe là về động cơ. Trên phiên bản 2023, Wigo chuyển sang dùng hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT giúp vận hành mượt mà ở mọi dải tốc độ, khả năng tăng tốc tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu trong khi i10 vẫn dùng hộp số tự động 4 cấp.

Wigo 2023 mạnh mẽ hơn nhưng cũng tiết kiệm hơn. Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Wigo 2023 tiêu thụ 5,2 lít cho 100km đường kết hợp, con số này với Grand i10 là 6,0 lít.

Cạnh tranh về giá và chi phí nuôi xe

Phiên bản 2023 bổ sung thêm về trang bị an toàn, tiện nghi nhưng mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc xe hạng A. Cụ thể, Wigo 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 405 triệu cho bản G và 360 triệu cho bản E. Mức giá này của bản G rẻ hơn 30 triệu so với mức công bố của Hyundai Grand i10 AT. Và ngay cả khi, xe sản xuất lắp ráp trong nước đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ thì Wigo 2023 vẫn rất hấp dẫn tệp khách hàng mua xe lần đầu mà chưa cần tới khuyến mại.

Wigo 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 405 triệu cho bản G và 360 triệu cho bản E.

Bên cạnh đó, với hệ thống đại lý trải rộng trên cả nước, Wigo vẫn có lợi thế hơn trong khoản dịch vụ sau mua xe. Bất cứ địa phương nào trên cả nước, chủ xe đều có thể sửa chữa, bảo dưỡng tại đại lý của Toyota với hệ thống thông tin đồng bộ.

Còn đối với các tài xế chạy dịch vụ, tổng chi phí phụ tùng vật tư bảo dưỡng đến 100k km chỉ khoảng 15 triệu - đây là con số rất tiết kiệm cho chủ xe.

So với phiên bản cũ, Wigo 2023 có phần nhỉnh hơn về trang bị an toàn cũng như giá bán. Cộng thêm lợi thế về thương hiệu và hệ thống đại lý, kết quả kinh doanh tháng 7 cũng đã phần nào cho thấy cục diện phân khúc xe hạng A đang dần thay đổi sau khi Wigo trở lại.