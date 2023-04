Toyota Vios - Xe 'quốc dân' thêm ưu đãi lớn trong tháng 4

(VTC News) -

Trong phân khúc sedan hạng B vốn có nhiều lựa chọn như Honda City, Hyundai Accent hay Nissan Almera, chiếc xe đầu tiên cho gia đình được nhiều người mua nhất là Toyota Vios. Điều này dễ dàng nhìn thấy qua con số. Toyota Vios là xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022 với 23.529 xe đến tay khách hàng. Đây cũng là lần thứ 8 Toyota Vios đứng ở vị trí này.

Bước sang năm 2023, Toyota Vios tiếp tục thể hiện quyết tâm hướng ngôi vị dẫn đầu thị trường với chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện về che mưa chính hãng Toyota, áp dụng cho khách hàng mua Vios G và Vios E (MT & CVT) tại hệ thống đại lý trên toàn quốc trong tháng 4. Tổng mức ưu đãi này tương đương khoảng 37 triệu đồng đối với khách hàng mua Vios G màu trắng ngọc trai và đăng ký ở Hà Nội.

Gia đình anh Quang Phong, hai năm nay vẫn hài lòng với Toyota Vios G đời 2021. “Phiên bản mới nhất ra mắt được cỡ hơn 1 tuần là tôi mua xe, ra biển Hà Nội lúc đó là hơn 680 triệu đồng”, anh nói.

“Câu chuyện mua xe của tôi bắt đầu từ việc nhắm tới phân khúc sedan hạng B nhỏ gọn để đi phố. Anh em bạn bè một vài người cũng tư vấn mua vài loại khác, nhưng tôi chưa từng sở hữu ô tô, nên muốn một chiếc xe nhỏ gọn, an toàn, phù hợp để phục vụ gia đình và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp, giá trị bán lại cao. Cuối cùng thì thấy Vios hợp lý nhất.

Xe sở hữu không gian nội thất rộng nhất phân khúc, đặc biệt là hàng ghế sau. Vợ tôi hay ngồi ghế sau để trông chừng hai đứa trẻ, thấy duỗi chân thoải mái, độ ngả ghế tốt, đồng thời sàn xe phẳng nên dịch chuyển hay ngồi ở ghế giữa vẫn thoải mái”, anh Phong chia sẻ.

Anh Phong nói thêm: “Sử dụng thực tế mới thấy Toyota Vios rất đáng tiền. Điều hòa làm lạnh rất nhanh và sâu, người ngồi phía sau không bị nóng. Hay xe có ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Tôi thấy một vài anh em trên hội nhóm chia sẻ chi phí bảo dưỡng mốc 20.000 km của một mẫu xe hạng A cùng phân khúc lên tới hơn 3 triệu đồng. Trong khi với Vios, tôi chỉ mất hơn 500.000 đồng cho mốc 10.000 km và 645.000 đồng cho mốc 20.000 km. Để dễ hình dung hơn, dầu máy của Vios rất rẻ, chỉ dưới 90.000 đồng/lít”.

Yếu tố an toàn cũng được anh Phong quan tâm khi chọn xe, bởi gia đình thường xuyên đi cùng nhau. Thời điểm mua xe, anh Phong nhớ mãi khi so sánh thấy Vios có tới 7 túi khí, nhiều nhất phân khúc. Còn các mẫu xe khác chỉ có 6 túi khí. Ngoài ra, Vios cũng có đủ ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, camera lùi và cảm biến trước sau, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Toyota Vios sở hữu diện mạo trẻ trung và nổi bật. Những ưu điểm cụ thể hơn ở ngoại thất gồm đèn pha LED, đèn hậu LED, đèn phanh khẩn cấp. Nội thất bên trong giàu tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí với màn hình trung tâm dạng cảm ứng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa. Song song với đó là hệ thống điều hòa tự động, tự động khóa cửa, khởi động nút bấm và ga tự động (Cruise Control).

Những ưu điểm kể trên, cộng chính sách ưu đãi 50% trước bạ và tặng phụ kiện trong tháng 4, giúp Toyota Vios càng trở nên hấp dẫn trong mắt khách hàng. “Đây là một mẫu xe đáng để lựa chọn khi có nhiều thế hệ khách hàng Việt Nam đã công nhận về chất lượng, tiện ích và độ bền”, anh Phong nói.

Bảo Anh