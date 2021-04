Toyota gia tăng chuỗi giá trị hỗ trợ khách hàng mua xe Vios 2021 

(VTC News) -

Cùng với gói vay tài chính hấp dẫn, ưu đãi này đã góp phần mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng khi sở hữu xe Vios 2021. Đặc biệt, lễ hội chào hè “Tạo hè đa sắc, rộn ràng trải nghiệm” sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/5 tại các đại lý Toyota trên toàn quốc với nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng.

Để giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe Vios 2021, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) giới thiệu gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn “Balloon”. Với gói vay này, khách hàng có cơ hội sở hữu xe Vios 2021 chỉ với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền trả hàng tháng trung bình chỉ với 5.2 triệu đồng/tháng.

Vios phiên bản mới được ra mắt cuối tháng 2/2021 hướng tới thiết kế trẻ trung và nâng cấp nhiều tiện nghi và tính năng an toàn. Vios 2021 vẫn kế thừa những ưu điểm sẵn có là không gian rộng rãi nhất phân khúc, sàn xe phẳng, hàng ghế sau có bệ tỳ tay, dây đai an toàn 3 điểm cho ghế giữa, hệ thống an toàn vượt trội với 7 túi khí đầu tiên và duy nhất phân khúc.

Bên cạnh đó, người sử dụng Vios được hỗ trợ bởi dịch vụ hậu mãi chất lượng cao tại 72 đại lý, chi nhánh trải dài khắp 35 tỉnh thành trên cả nước.