Top xe bán chậm tháng 11: Suzuki Jimny bán được chiếc đầu tiên và đội sổ

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các hãng xe trong tháng 11/2023 đã có sự tăng trưởng khá, trong đó riêng các dòng xe du lịch đã tăng 14% (22.451 chiếc) so với tháng 10.

1. Suzuki Jimny: 1 chiếc

"Tân binh" Suzuki Jimny bất ngờ góp mặt ở vị trí số 1 trong top xe bán chậm nhất tháng 11/2023- vị trí mà không mẫu xe nào muốn có. "Tiểu Mercedes G-Class" xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8/2023, chưa ra mắt chính thức nhưng đang được một số đại lý nhận đặt cọc. Việc bất ngờ xuất hiện trong báo cáo của VAMA tháng 11 cho thấy Suzuki Việt Nam đã "âm thầm" tung mẫu xe này ra thị trường đúng như kế hoạch đồn đoán trước đó.

Suzuki Ciaz bán ra được 4 chiếc trong tháng 11 vừa qua, bằng đúng lượng xe bán ra trong tháng 10 và duy trì "bền vững" vị trí số 2 trong top xe ế như trước đó. Cộng dồn 11 tháng của năm 2023, Ciaz chỉ bán được 36 chiếc, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái (51 chiếc).

Mẫu A-SUV cỡ nhỏ này dùng động cơ xăng dung tích 1.5L, công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Dù nằm chung phân khúc với Toyota Raize, KIA Sonet hay VinFast VF 5 Plus nhưng rõ ràng tệp khách hàng của mẫu "Tiểu G-class" này sẽ rất khác.

Toyota Yaris có doanh số tháng 11 đạt 7 chiếc, nhiều hơn tháng 10 là 3 chiếc. Với số xe bán được ít ỏi này, Yaris dậm chân tại chỗ vị trí số 3 của top xe ế như trước đó. Cộng dồn cả 11 tháng đầu năm 2023, có 129 chiếc Yaris được bán ra thị trường, giảm 78,1% so với cùng kỳ năm 2022 (589 chiếc).

Hiện tại, mẫu xe cỡ B Toyota Yaris vẫn là phiên bản nâng cấp từ cuối năm 2020 được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và bán ra một phiên bản duy nhất với giá 668 triệu đồng. Động cơ của xe có dung tích 1,5 lít cho công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Đi cùng với đó là hộp số vô cấp CVT. Giá bán cao và chỉ có 1 tuỳ chọn biến thể hatchback khiến mẫu xe của Toyota rất kén khách và luôn trong cảnh ế ẩm tại Việt Nam.

4. Toyota Hilux: 9 chiếc

Với 9 chiếc bán ra trong tháng 11, mẫu bán tải của Toyota đã giảm 3 chiếc so với tháng 10 và xếp ở vị trí thứ 4 trong top xe bán ế, tụt thêm 2 bậc so với tháng 10. Vị trí này được thay thế cho mẫu Ford Explorer ở tháng 10. Cộng dồn các tháng đã qua trong năm 2023, Toyota Hilux bán được 127 chiếc, tăng 11,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái (10 chiếc). Năm 2022, Toyota Hilux dừng nhập khẩu vào Việt Nam do nguyên nhân chính là không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 (Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Chính phủ, các loại xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 từ 1/1/2022). Doanh số vỏn vẹn 10 chiếc trong 11 tháng đầu năm ngoái trên thực tế là số xe tồn đọng cuối cùng được bán trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 3.

Kết quả trên cũng cho thấy Hilux là mẫu có doanh số lẹt đẹt nhất ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, mặc dù tại thị trường Đông Nam Á, đây là mẫu xe bán chạy nhất trong 10 tháng đầu năm.

Toyota Hilux 2023 đã quay trở lại vào tháng 3/2023 với 1 phiên bản duy nhất là 2.4L 4x2 AT cùng giá niêm yết 852 triệu đồng. Phiên bản này sử dụng động cơ dầu diesel 2.4 lít, 4 xi-lanh có công suất 148 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Như vậy, doanh số cùng kỳ năm 2022 của Toyota Hilux 2023 trên thực tế.

5. Honda Accord: 10 chiếc

Honda Accord vẫn "giữ vững" vị trí số 5 trong top xe ế như tháng 10. So với tháng 10 với 7 chiếc bán ra, mẫu sedan cỡ D Honda đã bán ra tăng 3 chiếc trong tháng 11 vừa qua, đạt doanh số tròn 10 chiếc. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Accord đạt 51 chiếc. So với cùng kỳ năm 2022 (234 chiếc), doanh số 11 tháng đầu năm 2023 của Honda Accord giảm 78,2%.

Hiện, Honda Accord đang được nhập khẩu từ Thái Lan với 2 phiên bản, đều sử dụng động cơ 1.5L tăng áp. Khối động cơ này cho ra công suất cực đại lên tới 188 mã lực ở dải vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm tại 1.600-5.000 vòng/phút. Đi cùng với đó là hộp số vô cấp CVT. Giá bán của Honda Accord niêm yết từ 1,319 - 1,329 tỷ đồng.

6. Toyota Land Cruiser Prado: 13 chiếc

Vị trí thứ 6 trong top xe ế ở tháng 10 vốn là bán tải Toyota Hilux, sang tháng 11 được thay thế bằng Toyota Land Cruiser Prado với 13 chiếc được bán ra, giảm 5 chiếc so với tháng 10.

Với doanh số này, mẫu SUV hạng sang nhà Toyota tụt 1 bậc so với vị trí thứ 7 trong top xe ế tháng 10. Lũy kế 11 tháng đã qua, Land Cruiser Prado bán ra được tổng cộng 192 chiếc, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm 2022 (327 chiếc). Một phần lý do vẫn là nguồn cung của mẫu xe nhập khẩu này không nhiều.

Prado là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2,7 lít, công suất cực đại ở mức 164 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn 246 Nm tại 3.900 vòng/phút. Toyota Land Cruiser Prado được trang bị hộp số tự động 6 cấp và cơ cấu gài cầu điện.

Hiện, mẫu xe này được Toyota Việt Nam phân phối một phiên bản duy nhất với giá 2,548 tỷ đồng.

7. Isuzu mu-X: 19 chiếc

So với 26 xe bán ra vào tháng 10/2023, doanh số tháng 11 vừa qua của Isuzu mu-X đạt 19 chiếc, giảm 7 chiếc và xếp ở vị trí thứ 7 trong top xe bán chậm (tụt 1 bậc so với tháng 10). Lũy kế 11 tháng của năm 2023, mẫu SUV của Isuzu bán ra tổng cộng 194 chiếc, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm ngoái (419 chiếc).

Isuzu mu-X thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa tháng 7/2022 với 3 phiên bản, giá bán niêm yết dao động từ 880 triệu -1,12 tỷ đồng. Xe vẫn giữ nguyên động cơ diesel tăng áp 1.9L như cũ, cho công suất 150 mã lực tại vòng tua 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn 350 Nm tại 1.800-2.600 vòng/phút. Isuzu mu-X 2022 dùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

8. Suzuki Swift: 25 chiếc

Suzuki Swift vẫn chưa thể thoát ế khi có lượng bán ra chỉ đạt 25 chiếc trong tháng 11, giảm 1 chiếc so với tháng trước đó. Với vị trí thứ 8 trong top xe bán chậm, Suzuki Swift tụt 1 bậc so với tháng trước. Tổng cộng 11 tháng của năm 2023, Suzuki Swift đạt doanh số 344 chiếc, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái (551 chiếc).

Suzuki Swift thế hệ thứ ba ra mắt Việt Nam từ tháng 12/2018 và duy trì cho đến nay. Mẫu hatchback cỡ B của Suzuki hiện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLX có mức giá 549,9 triệu đồng. Động cơ trên Swift là loại máy xăng có dung tích 1.2L đi kèm với hộp số vô cấp CVT cho ra công suất cực đại 83 mã lực cùng mô-men xoắn lớn nhất là 113 Nm.

9. Isuzu D-Max: 27 chiếc

Mẫu bán tải của Isuzu D-Max trong tháng 11 vừa qua chỉ bán đc 27 chiếc, giảm 18 chiếc so với tháng trước và quay trở lại top 10 xe bán chậm. Vị trí thứ 9 trong top xe bán chậm tháng này được thay thế cho mẫu Suzuki Swift bị tụt xuống vị trí thứ 8. Cộng dồn doanh số 11 tháng của năm, có 472 chiếc D-Max được bán ra tại thị trường Việt Nam, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái (731 chiếc).

Isuzu D-Max thế hệ mới được ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 2/2023, được phân phối với 4 phiên bản, trong đó có cả phiên bản số sàn. Giá bán dao động từ 640-870 triệu đồng. Các phiên bản của Isuzu D-Max đều sử dụng động cơ dầu có dung tích 1.9 lít cho công suất cực đại lên tới 150 mã lực tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.800 - 2.600 vòng/phút. Đi cùng với đó là hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.

Dù bán rất chạy tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là ở Thái Lan, song D-Max lại là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc bán tải tại Việt Nam.

10. Toyota Alphard: 41 chiếc

"Chuyên cơ mặt đất" Alphard là dòng sản phẩm có giá cao nhất của thương hiệu Toyota tại thị trường Việt Nam, vừa được ra mắt thế hệ mới ngày 22/11 mới đây. Doanh số của Alphard được cải thiện đáng kể với 41 chiếc bán ra trong tháng 11. Tổng cộng, doanh số của mẫu xe này trong 11 tháng đầu năm 2023 là 114 chiếc, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm ngoái (62 chiếc).

Nhờ đó, từ vị trí đứng đầu top xe bán chậm ở tháng 10, mẫu xe hạng sang của Toyota đã "vươn lên" xếp vị trí thứ 10 ở tháng 11, thay thế cho mẫu Mitsubishi Pajero Sport đã tăng trưởng khá hơn thoát ra khỏi danh sách "đen" bán chậm.

Mẫu Alphard đang được Toyota Việt Nam phân phối vừa được nâng cấp với 2 phiên bản nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì một như trước. Phiên bản máy xăng dùng động cơ 2,4 lít tăng áp và hộp số tự động 8 cấp, cho công suất xe 275 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 430 Nm tại 1.700-3.600 vòng/phút. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2,5 lít công suất 185 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 233 Nm tại 4.300-4.500 vòng/phút cùng một môtơ điện công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm.

Giá bán lần lượt của Toyota Alphard là 4,370 tỉ đồng với bản xăng và 4,475 tỉ đồng với bản hybrid.

(*) Danh sách này được phân tích, tổng hợp từ báo cáo của VAMA. Những mẫu xe hạng sang không có trong báo cáo hoặc xe đã dừng phân phối chính hãng tại Việt Nam không được thống kê.