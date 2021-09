Top 5 lễ hội đèn lồng đẹp không tưởng, Việt Nam cũng có một địa điểm góp mặt

Lễ hội thả đèn lồng Chiang Mai - Thái Lan

Sau Tết truyền thống, hội hoa đăng được người Thái Lan coi là lễ hội lớn thứ hai trong năm. Hội hoa đăng ở Thái Lan có hai lễ hội là Loy Krathong và Yi Peng. Loy Krathong là lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông, được tổ chức trên toàn đất Thái. Trong đó, Yi Peng là hội thả đèn trời, thường chỉ tổ chức ở một số tỉnh Bắc Thái với Chiang Mai là nơi tổ chức chính.

Theo truyền thống của người Thái Lan, lễ hội đèn trời Chiang Mai diễn ra vào đêm rằm tháng 12 (tính theo Âm lịch của người Thái), việc này đồng nghĩa lễ hội sẽ không có ngày cố định. Vào ngày lễ này, mọi người sẽ thả đèn trời bay lên không trung với niềm tin những điều không may sẽ được gột tẩy, cùng đèn trời bay đi.

Lễ hội đèn lồng Kaga Yuzen Toro Nagashi - Nhật Bản.

Nhật Bản có phần lớn các lễ hội đèn lồng nổi. Thay vì những chiếc đèn lồng lơ lửng trong không khí, những chiếc đèn lồng giấy sáng, hình vuông này nổi trên sông Asano ở thành phố Kanazawa, nằm trên bờ biển bắc trung tâm của Nhật Bản. Chúng có nghĩa là làm sáng tỏ con đường của linh hồn khi họ thực hiện cuộc hành trình đến thế giới bên kia.

(Ảnh: Yasuhiro Sasao)

(Ảnh: Flickr)

Lễ đèn lồng Vesak - Indonesia.

Sự ra đời của Đức Phật là một trong những sự kiện quan trọng nhất của lịch Phật giáo, và ở Indonesia, các cộng đồng Phật giáo kỷ niệm sinh nhật với ngày Vesak vào tháng Năm. Để ăn mừng, hàng ngàn du khách mỗi năm thực hiện cuộc hành hương tới Borobudur - một ngôi đền Phật giáo Đại thừa (lớn nhất thế giới) nằm ở Java - mang theo những lễ cúng dường và cũng để chứng kiến ​​việc thả khoảng 1.000 chiếc đèn lồng trên bầu trời bởi các nhà sư.

Lễ hội đèn lồng Pingxi, Đài Bắc - Đài Loan

Lễ hội được tổ chức hằng năm để chào đón năm mới của người Trung Quốc. Lễ hội đèn lồng ở ngoại ô Đài Bắc Pingxi là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới với hàng ngàn chiếc đèn lồng được thắp sáng và thả lên trời, 3 lần 1 giờ, trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 21h30.

Lễ hội xuất hiện những chiếc đèn lồng có đủ hình dạng và kích cỡ khác nhau với nhiều hình ảnh phản chiếu các sinh vật hoàng đạo của Trung Quốc. Khi thả đèn lồng lên trời, người dân không quên đưa ra những lời cầu nguyện cho năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn.

Lễ hội đèn lồng Hội An - Việt Nam

Lễ hội đèn lồng Hội An được tổ chức tại phố cổ Hội An vào các ngày 14 Âm lịch hàng tháng và càng trở nên đẹp và lung linh hơn trong đêm rằm Trung Thu. Trong ngày diễn ra lễ hội, người dân phố Hội sẽ tắt hết đèn điện và treo những chiếc đèn lồng rực rỡ đầy màu sắc chiếu sáng toàn bộ khu phố cổ. Trong đêm lễ hội đèn lồng đón Trung Thu, phố cổ Hội An dường như trở nên bừng sáng và lung linh hơn ngày thường trong những sắc đỏ rực, sắc vàng dịu,… toả ra từ những chiếc đèn lồng từ khắp các ngõ phố nhỏ xinh.

Lễ hội thường bắt đầu từ khoảng 6h chiều (khi trời bắt đầu tối) cho đến tầm 9-10 giờ tối và diễn ra nhộn nhịp, đông vui nhất trên đoạn ven bờ sông giữa cầu Nhật Bản và cầu An Hội với nhiều hoạt động thú vị, sôi động thu hút người dân cũng như cả du khách trong nước và nước ngoài.