Top 3 môn thể thao giúp nâng tầm phong độ cho phái mạnh

(VTC News) -

Bác sĩ Jorge Chavarro, thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard cho biết, tập thể dục giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương, làm tăng lưu lượng máu đến dương vật, từ đó kéo dài thời gian quan hệ.

Bơi lội

Một nghiên cứu mới nhất của Trường Đại học Harvard (Mỹ) chứng minh, những người thường xuyên bơi lội sẽ có đời sống tình dục bền bỉ hơn so với những người không chơi môn thể thao này. Nghiên cứu tập trung ở nam giới trong độ tuổi 60 cho thấy, những người thường xuyên bơi lội có khả năng tình dục không kém so với những người ở tuổi 20.

Bơi lội thường xuyên còn giúp tăng quá trình sản sinh testosterone, giúp kéo dài thời gian quan hệ. Hơn nữa, bơi lội còn giúp cơ thể kích thích tiết ra hormone dopamine, một loại hormone giúp cơ thể cảm thấy hạnh phúc, tâm trạng trở nên tốt hơn, xua tan những căng thẳng và mệt mỏi.

Nhà sinh lý học Pavlov - người phát hiện ra quy luật phản xạ có điều kiện chỉ ra, bơi lội có khả năng kích thích vỏ bán cầu đại não, thúc đẩy ham muốn và tăng sự hưng phấn.

Bơi lội 3 lần mỗi tuần giúp nam giới cải thiện sinh lực rõ rệt. (Ảnh: Shutterstock)

Ngoài ra, những động tác được sử dụng trong bơi lội như: đá chân, sải tay, đạp chân, xoay người… đều là những động tác tác động trực tiếp vào các cơ, giúp các bộ phận hoạt động tốt hơn. Từ đó, giúp nâng cao sức khỏe toàn thân và tăng cường sự bền bỉ.

Bên cạnh đó, bơi lội còn là phương pháp thể thao rất hiệu quả để ổn định cân nặng. Một nghiên cứu ngẫu nhiên trên 110 người đàn ông béo phì bị rối loạn cương dương cho thấy chỉ cần giảm 10% trọng lượng cơ thể là có thể cải thiện được đến 30%.

Tập tạ

Tập tạ được xem là môn thể thao lý tưởng không chỉ giúp quý ông tăng cường sức khỏe, tăng sức mạnh cơ bắp mà còn thúc đẩy sự phát triển sinh lý. Một số nghiên cứu cho thấy, bài tập tạ tác động lên các nhóm cơ lớn, cơ tứ đầu, gân kheo và cơ mông nên có thể giúp cơ thể tăng sản xuất testosterone, từ đó giúp tăng ham muốn, cải thiện rối loạn cương dương.

Ngoài ra, nâng tạ với cường độ cao, thời gian ngắn với các động tác chống đẩy, gập bụng, nâng tạ… giúp tăng sức dẻo dai, tăng sức chịu đựng của các cơ.

Bài tập tạ giúp quý ông thêm dẻo dai. (Ảnh: Shutterstock)

Một nghiên cứu trên Tạp chí Sinh sản Con người ở Anh (the Journal of Human Reproduction) còn cho thấy những người tập tạ thường xuyên sẽ có số lượng tinh trùng cao hơn 42% so với những người không tập luyện.

Lưu ý, bạn nên tập tạ vừa phải, trong 4 tuần chỉ nên thực hiện 10 lần là đủ, sau 4 tuần có thể tăng lên. Bạn có thể thực hiện cử tạ tại nhà, chuẩn bị 2 quả tạ (5-10kg), cầm 2 tay, hai chân dang rộng bằng vai, hạ thấp phần thân xuống sao cho cẳng chân và bắp đùi vuông góc với nhau.

Đưa 2 tay cầm tạ ra phía trước mặt, song song với cơ thể. Cuối cùng hạ tay xuống và trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác này 20-50 lần mỗi ngày.

Đi bộ nhanh

Các bác sĩ nam học chia sẻ, chỉ cần đi bộ nhanh 20-30 phút mỗi ngày giúp tăng cường sinh lý nam nhờ vào lực tác động lên vùng chậu, kích thích quá trình lưu thông máu đến dương vật và não bộ, kéo dài thời gian quan hệ và nâng cao khả năng sinh sản. Ngoài ra, đi bộ nhanh mỗi ngày còn giúp kích thích quá trình sản sinh hormone sinh dục nam testosterone diễn ra suôn sẻ.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết, đi bộ nhanh và mạnh mang lại nhiều lợi ích hơn đi bộ thông thường. Cụ thể, những người thường xuyên đi bộ nhanh có thể giảm tình trạng rối loạn cương dương đến 30%.

Đi bộ nhanh 3km mỗi ngày giúp cơ thể đốt cháy ít nhất 200 calorie/ngày, phòng ngừa, cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì. Đi bộ nhanh cũng giải phóng endorphin giúp bạn thư giãn, tăng lượng máu tới hệ sinh dục và cải thiện số lượng cũng như khả năng di chuyển của tinh trùng.

Dành 20-30 phút mỗi ngày để đi bộ giúp quý ông tăng cường sức khỏe tổng thể và khả năng sinh lý. (Ảnh: Shutterstock)

Theo các chuyên gia, để tăng cường sức khỏe sinh lý cho phái mạnh thì việc duy trì thể dục thể thao là điều cần thiết nhưng chưa đủ, nam giới cần kết hợp với lối sống lành mạnh: dinh dưỡng cân đối, làm việc và nghỉ ngơi khoa học, kiểm soát stress, giữ tinh thần thoải mái, hạn chế rượu bia, các chất kích thích.

Đặc biệt, nam giới cần bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên đặc hiệu nhằm tăng testosterone nội sinh và Nitric Oxide, nâng tầm phong độ cho phái mạnh. Alipas Mới là sự lựa chọn uy tín hiệu quả, an toàn và đã được hàng triệu quý ông Việt Nam tin dùng hơn 10 năm qua.

Alipas Mới kết hợp bởi nhiều tinh chất quý, đặc hiệu từ thiên nhiên trong đó có “bộ 3 hợp lực” Eurycoma Longifolia, chiết xuất Thông biển Pháp và tinh chất Hàu đại dương, không chỉ kích thích cơ thể tăng sản sinh testosterone nội sinh giúp tăng ham muốn mà còn kích thích sản sinh Nitric Oxide giúp duy trì độ cương cứng, kéo dài cuộc yêu.