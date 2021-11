Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1990 sống thế nào sau 31 năm đăng quang?

(VTC News) -

Cuộc sống của 3 người đẹp giành vị trí cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1990 giờ ra sao?

Hoa hậu Diệu Hoa

Trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam, Diệu Hoa là người đẹp nổi bật với vốn ngoại ngữ rất tốt khi thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái. Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Thời điểm đăng quang, Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hoa hậu Diệu Hoa

Xác định "tri thức là điều vô cùng quan trọng", Diệu Hoa tiếp tục tiến thân bằng con đường học vấn. Cô đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Năm 1993, khi con đường dấn thân vào làng giải trí đang rộng mở, Diệu Hoa bất ngờ lên xe hoa với người đàn ông có tên là Maneesh Dane, một doanh nhân người Ấn Độ. Thời điểm kết hôn, cô nhận nhiều ánh mắt nhòm ngó của công chúng vì lúc này việc cưới người ngoại quốc là điều khá mới mẻ, thậm chí chưa được đón nhận. Cô phải chịu nhiều điều tiếng, bị quy chụp kết hôn vì vụ lợi.

Thế nhưng, vượt qua tất cả, Diệu Hoa đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc. Cả hai có với nhau 3 người con: Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998) và con trai út Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000). Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng cô vẫn dành cho nhau những tình cảm chân thành và nồng nhiệt.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa

Sau khi kết hôn, ông xã Diệu Hoa đã tự nguyện chuyển về Việt Nam sống. Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ năm nào cô cũng về thăm gia đình nhà chồng. Nền văn hóa của Ấn Độ và Việt Nam rất giống nhau nên cô không cảm thấy khác biệt, bất đồng. Bố mẹ chồng cô làm bác sĩ và cũng rất yêu quý con dâu. Còn với ông xã, cô nói anh ấy sang Việt Nam đã lâu rồi nên xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

Hoa hậu Diệu Hoa hiện đang có cuộc sống viên mãn và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cô đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái.

Á hậu Trần Vân Anh

Tại cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay), Trần Vân Anh là thí sinh được đánh giá cao hơn về nhan sắc và chiều cao khi cô sở hữu hình thể 1m70 cùng số đo ba vòng đạt chuẩn lần lượt là 90- 60- 90. Thế nhưng nhờ màn trả lời ứng xử thông minh mà Diệu Hoa đã bước lên ngôi vị cao nhất năm ấy.

Á hậu Trần Vân Anh

Ngoài danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi năm đó, Trần Vân Anh còn được biết đến như một gương mặt người mẫu sáng giá thuộc top đầu thời bấy giờ. Theo lời các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi kể lại, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã "mê mẩn" trước vẻ đẹp của Vân Anh kèm theo lời trầm trồ: "Đẹp quá!".

Tưởng chừng sau cuộc thi, Á hậu Trần Vân Anh sẽ "chinh phục" showbiz. Thế nhưng, người đẹp lại lựa chọn hướng đi khác, sống "ở ẩn" và "đứt duyên" với làng giải trí.

Về mối tình bí ẩn của Á hậu Trần Vân Anh với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô bén duyên tình cảm với vị nhạc sĩ đào hoa, lớn hơn mình đến 31 tuổi. Một thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu Trần Vân Anh đắm đuối đến mức đã lên kế hoạch để chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên cả hai lại không đến được bến bờ hạnh phúc với lý do được giấu kín. Có nhiều tài liệu tiết lộ rằng, sau khi chia tay, Trịnh Công Sơn phải mất rất nhiều năm mới nguôi ngoai nỗi nhớ Trần Vân Anh. Về phía Á hậu Việt Nam 1990, cô chọn cách "ở ẩn" sau cuộc tình dang dở.

Sau bao nhiêu năm, Á hậu Trần Vân Anh vẫn giữ cho mình một cuộc sống kín tiếng.

Á hậu Trần Thu Hằng

Cùng với Trần Vân Anh, Á hậu Trần Thu Hằng cũng được xem là một ẩn số. Thời điểm dự thi Hoa hậu năm 1990, Trần Thu Hằng có lợi thế của một diễn viên múa. Dù chỉ cao 1m60 nhưng với lợi thế gương mặt ưa nhìn, sáng sân khấu, cô đã ghi dấu ấn đẹp với công chúng.

Sau cuộc thi Hoa hậu năm 1990, có thông tin cho rằng Á hậu Trần Thu Hằng đã nhanh chóng kết hôn, trở thành con dâu một chủ hiệu may ở Hà Nội. Đây là hiệu may khá nổi tiếng chuyên may âu phục đặc biệt là veston. Sau đó có rất ít thông tin về người đẹp này, có lẽ cô đã chọn cuộc sống yên bình, không hào quang sân khấu.