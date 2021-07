Top 3 dòng xe máy 50cc thương hiệu Kymco được đánh giá cao

(VTC News) -

Candy Hermosa 50CC (xe ga) - Dòng xe mới nhất 2021 có màu nâu bạc mới

Cái tên đầu tiên không thể không nhắc đến là xe Candy Hermosa 50CC. Đây là cái tên mới nhất năm 2021 và đem lại nguồn thu không nhỏ khi vừa tung ra thị trường. Với thiết kế thanh lịch, kích thước nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa, cùng cốp chứa đồ lớn, Candy Hermosa 50CC được đông đảo khách hàng, đặc biệt là các bạn nữ sinh, sinh viên, các bà nội trợ ưu tiên chọn lựa để phục vụ cho nhu cầu đi lại thường ngày.

Bên cạnh đó, tin vui cho các tín đồ yêu thích sự sang trọng là năm 2021, Kymco cho ra đời dòng Candy Hermosa 50CC phiên bản màu nâu bạc, hứa hẹn sự bùng nổ về doanh số cho các đơn vị phân phối của Kymco đối với dòng xe này.

Like 50cc (xe ga)

Bên cạnh sự thành công và được người tiêu dùng đón nhận của Candy Hermosa 50CC, Like 50cc cũng là một dòng xe ga 50cc được yêu thích của thương hiệu Kymco. Với ưu điểm nổi bật là khả năng vận hành êm ái do được trang bị thiết bị, động cơ hiệu đại, Like 50cc phù hợp di chuyển trong những thành phố lớn, với đường sá bằng phẳng.

Đặc biệt, xe được thiết kế với kích thước vừa phải, trọng lượng chưa đến 100kg giúp các bà nội trợ, học sinh, sinh viên nữ giảm nhẹ vất vả trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, không thể không kể đến thiết kế thanh lịch, sang trọng của những chiếc xe ga dòng Like 50cc, nhờ vậy người dùng không chỉ di chuyển dễ dàng hơn, mà còn thoải mái tự tin thể hiện phong cách của bản thân.

K-pipe 50cc (xe số)

Đáp ứng nhu cầu của giới trẻ năng động, yêu thích sự đột phá, Kymco Việt Nam ra mắt dòng xe K-pipe 50cc. Được mệnh danh là chiến binh không bằng lái, K-pipe 50cc kế thừa thiết kế mạnh mẽ của dòng K-pipe 125cc, nhưng có điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên và người sử dụng không cần bằng lái.

Với giá thành hợp lý và thiết kế mạnh mẽ, K-pipe 50cc hiện cung cấp 3 màu đầy phong cách là: đen, đỏ và xanh lá, tạo điều kiện cho khách hàng thỏa sức lựa chọn.

Kymco - Thương hiệu xe máy chính hãng đến từ Đài Loan

Những người yêu thích và hay tìm hiểu về xe máy, chắc hẳn không còn xa lạ với thương hiệu Kymco. Được thành lập vào năm 1963, đến nay, thương hiệu xe máy Kymco có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, tại thị trường Việt Nam, sau khi du nhập vào năm 2004, Kymco phát triển mạnh mẽ với hơn 100 đại lý chính hãng. Kymco chuyên sản xuất và phân phối: xe tay ga, xe số, xe điện, xe địa hình, trong đó, mặt hàng chủ lực tạo nên thương hiệu của Kymco ở Việt Nam là dòng xe ga, xe số phân khối thấp, bởi những ưu điểm nổi bật như giá thành phải chăng, thiết kế bắt mắt và chất lượng uy tín.

Không chỉ dừng lại ở các dòng xe tay ga, xe số, mới đây, khách hàng trên cả nước còn có thể trải nghiệm dòng xe điện thế hệ IONEX 3.0 đẳng cấp của Kymco. Với thiết kế giúp người sử dụng có thể thay pin một cách dễ dàng, IONEX 3.0 hứa hẹn là bước đột phá thành công của Kymco Việt Nam.

Kế thừa quy trình sản xuất, công nghệ và kiểm soát chất lượng theo quy trình nghiêm ngặt của Kymco Global, thông qua các sản phẩm của mình, Kymco Việt Nam hướng tới việc mang giá trị sử dụng bền vững, thân thiện với người sử dụng. Sự khẳng định này được khắc họa rõ nét qua từng cải tiến của các dòng xe.

Với những ưu điểm như giá thành hợp lý, chất lượng uy tín, mẫu mã đa dạng, luôn được cập nhật để phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng, Kymco tại thị trường Việt Nam tập trung phát triển dòng xe phân khối nhỏ, như các dòng xe máy 50cc hướng đến phân khúc khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người trung tuổi.

Nếu có nhu cầu sở hữu các dòng xe của thương hiệu Kymco Việt Nam, bạn có thể liên hệ qua hotline hoặc website để được hỗ trợ, tư vấn và báo giá nhanh chóng.