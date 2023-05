Top 10 địa điểm check-in 'hot' nhất Phú Quốc

(VTC News) -

Check-in trời Âu tại VinWonders Phú Quốc

Địa điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc không thể không kể đến VinWonders - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam. VinWonders là khu tích hợp hàng trăm trò chơi cùng các hoạt động giải trí phù hợp với mọi độ tuổi.

VinWonders - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Một số không gian nổi bật phải kể đến như: Đại lộ châu Âu - nơi có những backrough xịn sò để bạn chụp ảnh; Thế giới lốc xoáy - mang đậm phong cách Hawaii vui vẻ với những trò chơi thú vị, đặc sắc; Khu làng bí mật - địa điểm mà bạn được tham gia vào hành trình phiêu lưu trên sông, xuyên qua những khu rừng để tìm câu trả lời cho những bí ẩn chưa được giải đáp; Thế giới diệu kỳ - đúng như tên gọi, du khách sẽ lạc bước trong không gian cổ tích, thần tiên đầy mê hoặc; Cung điện hải dương - là địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi được khám phá môi trường sống của những loài sinh vật biển.

Bãi Dài

Bãi Dài được biết đến có phong cảnh thiên nhiên quyến rũ bậc nhất tại Phú Quốc. Bãi biển với chiều dài lên đến hơn 15 km, mang một vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn với bãi cát trắng kết hợp cùng nước biển trong xanh. Không gian bình yên của thiên nhiên, cảnh sắc tại Bãi Dài giúp du khách có những phút giây thư giãn tuyệt vời và có một kỳ nghỉ dưỡng lý tưởng.

Làng chài Rạch Vẹm

Làng chài Rạch Vẹm là địa điểm mà bạn nhất định phải ghé qua trong chuyến du lịch Phú Quốc. Làng chài có vị trí ở phía bắc của hòn đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 20 km. Nơi đây nổi tiếng với du khách không chỉ bởi phong cảnh ấn tượng mà còn được mệnh danh là “vương quốc sao biển” tại Phú Quốc.

Làng chài Rạch Vẹm là địa điểm mà bạn nhất định phải ghé qua trong chuyến du lịch Phú Quốc. (Ảnh: Internet)

Du khách khi đến Rạch Vẹm được thỏa sức đắm mình trong làn nước mát rượi tại bãi biển yên bình và đừng quên thưởng thức những món ngon từ hải sản tươi sống sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm đáng nhớ.

Suối Tranh

Suối Tranh là một địa điểm du lịch nổi tiếng với cảnh quan sinh động và vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Để di chuyển tới suối Tranh, du khách cần xuất phát từ trung tâm thị trấn Đông Dương sau đó đi tới đường 30 tháng 4 về phía Hàm Ninh khoảng 10 km là đến nơi.

Suối Tranh là một địa điểm du lịch nổi tiếng vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. (Ảnh: Internet)

Suối Tranh nổi bật với khung cảnh thiên nhiên xanh mát, hòa hợp của núi rừng, cây cỏ cùng thác nước hùng vĩ đã tạo nên bức tranh phong cảnh ấn tượng. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để tổ chức cắm trại, câu cá, khám phá các hang động...vô cùng thú vị.

Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc

Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc nằm trong số những địa điểm check in được nhiều du khách yêu thích. Địa điểm nổi tiếng với những góc chụp ảnh lung linh mang phong cách chủ đạo đậm chất phương Tây.

Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc nằm trong số những địa điểm check in được nhiều du khách yêu thích. (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc nằm gần bãi biển với bờ cát trắng mịn trải dài vô tận, nước biển trong xanh đã tạo cho nơi đây không gian thoáng mát, yên bình vô cùng thư thái. Sunset Sanato cũng được chú ý với những tiểu cảnh check in cực xịn sò như đàn voi, những chú sứa...đều là những góc sống ảo cực hot tại Phú Quốc.

Golden Sand Bar

Golden Sand Bar có vị trí tại đường Trần Hưng Đạo, nổi tiếng là khu check-in tại Phú Quốc độc đáo đầy màu sắc. Thiết kế ấn tượng đã tạo nên không gian lung linh, thơ mộng thu hút du khách ghé thăm.

Đồ uống tại Golden Sand Bar có mức giá trung bình chỉ khoảng 50.000 - 100.000 đồng/đồ uống, du khách có thể thoải mái chụp ảnh check-in và có những khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ.

Shri Beach Club

Shiri Beach Club là một điểm cực “hot” tại Phú Quốc mà bạn không thể bỏ qua. Đây cũng là một trong số những nhà hàng rooftop lâu đời nhất tại Việt Nam. Shri Beach Club mở cửa chào đón du khách từ 10h và đóng cửa lúc 22h hàng ngày.

Quán trải dài trên bãi biển với thiết kế khu vực nhà hàng sang trọng mang đến cho du khách không gian thư giãn thoải mái. Ghé thăm Shri Beach Club, du khách được ngắm nhìn khung cảnh biển thơ mộng và có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi đầy thú vị như bơi lội, massage, lướt sóng...

Hòn Mây Rút

Hòn Mây Rút nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên. Nơi đây có vị trí ở phía Nam thuộc đảo An Thới, xã Hòn Thơm. Điểm ấn tượng của hòn Mây Rút là phong cảnh hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng. Đặt chân tới hòn đảo, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động vui chơi thú vị như tắm biển, câu cá, lặn biển ngắm san hô...

Mũi Dinh Cậu

Mũi Dinh Cậu có vị trí ở khu phố 2 thuộc thị trấn Dương Đông. Địa điểm du lịch này còn có tên gọi khác là miếu Long Vương. Ghé thăm mũi Dinh Cậu du khách sẽ ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mang một chút hoang sơ và huyền bí. Đặc biệt, khi đến nơi đây du khách có cơ hội tìm hiểu về địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng để hiểu biết hơn về văn hóa, lịch sử của vùng đất Phú Quốc xinh đẹp.

Mũi Dinh Cậu có vị trí ở khu phố 2 thuộc thị trấn Dương Đông. (Ảnh: Internet)

Nhà ga An Thới

Nếu du khách đang tìm kiếm điểm check in độc đáo thì nhà ga An Thới là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Nhà ga được xây dựng với kiến trúc mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Mặc dù không còn giữ được kiến trúc nguyên vẹn nhưng nơi đây vẫn thu hút hàng triệu tín đồ yêu thích chụp ảnh tới để check in.

Nhà ga An Thới. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, xung quanh nhà ga An Thới có rất nhiều địa điểm tham quan mà bạn có thể ghé qua như cafe view biển Panorama, cáp treo tham quan Nam Đảo Ngọc...

Thùy Vân (tổng hợp)