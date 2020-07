Tống tiền doanh nghiệp 210 triệu đồng, Phó ban Báo Sức khỏe và Đời sống bị bắt

Khoảng 16h15 ngày 25/7, tại khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) và Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Trần Trọng Lâm (SN 1976), Phó trưởng Ban Xã hội-Bạn đọc, Báo Sức Khỏe và Đời sống có hành vi cưỡng đoạt 210 triệu đồng của anh Dương Văn T (SN 1982), ở Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông (TP Hà Nội).

Trần Trọng Lâm, Phó trưởng Ban Xã hội-Bạn đọc, Báo Sức Khỏe và Đời sống bị bắt vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân.

Được biết, anh T là cổ đông của Phòng khám Đa khoa Kinh Đô, có địa chỉ tại lô 79, đường Minh Khai, phường Xương Giang,TP Bắc Giang (Bắc Giang).

Phòng khám Đa khoa Kinh Đô, 79 đường Minh Khai, phường Xương Giang, TP Bắc Giang (Bắc Giang).

Tại cơ quan công an,Trần Trọng Lâm khai nhận, do nắm được thông tin Phòng khám Đa khoa Kinh Đô có lỗi sai phạm nên đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm “cho qua”, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 210 triệu đồng, 1 ô tô, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, mở rộng vụ án.