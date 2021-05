Tổng Thư ký Quốc hội: 'Đã có 95,65% cử tri đi bỏ phiếu'

(VTC News) -

Tối 23/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, tính đến thời điểm 17h30 hôm nay, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử là 95,65%. Trong đó địa phương cao nhất là 99,92%, địa phương thấp nhất là hơn 84%.

Theo ông Cường, các điểm cách ly y tế được tổ chức bầu cử và đảm bảo quyền lợi của các công dân, trong đó có cả công nhân lao động. Các địa phương có dịch đã bố trí hòm phiếu phụ, lực lượng tổ chức hỗ trợ người bị cách ly, nhân viên y tế thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

"Cử tri cả nước trên tất cả các vùng miền phấn khởi, nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền lợi của mình; thực hiện trách nhiệm trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân", ông Cường bày tỏ.

Theo ông Cường, cử tri cũng thể hiện sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu mà mình tin tưởng để bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Với tinh thần hân hoan, đoàn kết, gắn bó, cử tri thể hiện niềm tuyệt đối vào các cơ quan Nhà nước, vào chế độ.

Công tác tổ chức bầu cử được các đơn vị, địa phương thực hiện suôn sẻ, không có sự cố nào lớn xảy ra trong toàn quốc.

"Điều đó khẳng định kỳ bầu cử này nước ta thực hiện rất chuyên nghiệp, có sự tập huấn kỹ lưỡng, diễn tập bài bản. Đây là kỳ bầu cử thành công nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp", ông Cường nói.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử được thực hiện kỹ lưỡng. Những âm mưu của các thế lực đã được triệt phá, kể cả những âm mưu liên quan đến việc giới thiệu người ứng cử để cài cắm vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Những thế lực phản động tuyên truyền, phá hoại cuộc bầu cử đã được chúng ta xử lý.

Video: Loại trừ những đối tượng xấu cài cắm vào bầu cử Quốc hội

An ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững, pháp luật về bầu cử được bảo đảm, công tác bảo vệ các hòm phiếu phụ phục vụ cử tri được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, theo đúng quy định bảo đảm an ninh, an toàn.

"Thông qua việc trực tiếp đi kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia, qua thông tin truyền thông cho thấy, sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẽ đưa đất nước ta tiếp tục đi tới các thắng lợi, đưa chúng ta đạt nhiều thành công hơn nữa. Với quyết tâm này, cuộc bầu cử sẽ kết thúc thành công.

Sức mạnh của nhân dân, không khí nô nức phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết đã thể hiện quyết tâm để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Điều đó thể hiện niềm tin vững chắc rằng nhân dân luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Chúng tôi tin tưởng nhiệm kỳ này đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra", ông Cường nói.