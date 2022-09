Tổng thư ký NATO: Cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng

(VTC News) -

Hôm 7/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, chi phí hỗ trợ hiện nay của phương Tây đối với Ukraine đang ở mức cao, nhưng có thể còn cao hơn nếu Nga mở rộng “hành động gây hấn” sang các nước khác.

Ông Jens Stoltenberg tuyên bố “cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “tuyên bố muốn viết lại trật tự an ninh châu Âu", do đó, sự hỗ trợ Ukraine có lợi cho an ninh của chính liên minh quân sự này.

"Nga có thể có nguy cơ gây hấn hơn nữa đối với các nước láng giềng khác, và thậm chí là một cuộc tấn công vào các đồng minh NATO", Tổng thư ký NATO cảnh báo.

Kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, các nước Baltic và Ba Lan đã yêu cầu Mỹ và NATO hỗ trợ thêm về quân sự, với lý do mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Ngược lại, Moskva khẳng định việc mở rộng biên giới của NATO là một trong những lý do dẫn đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo quan điểm của ông Jens Stoltenberg, phương Tây có "trách nhiệm đạo đức" là tiếp tục hỗ trợ Ukraine. "Nếu Nga ngừng chiến, sẽ có hòa bình. Nếu Ukraine ngừng chiến, Ukraine sẽ không còn tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập", ông nói.

Do đó, ông Jens Stoltenberg cho biết, các thành viên liên minh sẽ tiếp tục giúp Ukraine “chuyển đổi từ việc lệ thuộc vũ khí từ thời Liên Xô sang các loại khí tài theo tiêu chuẩn của NATO”.

Ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, sáu tháng tới sẽ khó khăn không chỉ đối Ukraine mà còn cả những quốc gia ủng hộ Kiev. Các nước này có thể phải đánh đổi cho việc hỗ trợ Ukraine, hứng chịu cuộc khủng hoảng năng lượng.

Moskva lập luận rằng bằng cách "bơm đầy" vũ khí cho Ukraine, các nước phương Tây chỉ đang kéo dài xung đột và gia tăng số lượng thương vong. Hồi tháng 5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, không có hành động nào của NATO, Mỹ và các đồng minh có thể ngăn cản Nga hoàn thành các mục tiêu của hoạt động quân sự tại Ukraine.