Tổng thống Zelensky sa thải loạt lãnh đạo an ninh Ukraine

(VTC News) -

Theo RT, các quan chức an ninh cấp cao ở các khu vực Kiev, Lviv và Ternopol đã bị sa thải theo sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành. Sau sắc lệnh này, ông Zelensky cũng đã ký sắc lệnh bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU) tại Kiev, song người thay thế tại Lviv và Ternopol vẫn chưa được công bố.

Tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh - Ivan Bakanov, cấp phó của ông này và 4 người đứng đầu SBU khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky cũng sa thải tổng công tố Irina Venediktova. Tại thời điểm đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, có nhiều trường hợp phản quốc trong lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan an ninh Ukraine.

Thời gian qua, Tổng thống Zelensky cho nghỉ việc nhiều quan chức Ukarine. Ông sa thải 5 đại sứ nước này gồm đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk, đại sứ tại Hungary, Cộng hòa Séc, Na Uy và đại sứ phụ kiêm nhiệm tại Ấn Độ, Maldives, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh.

Tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư chiến lược Peski ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Peski, nằm cách sân bay Donetsk khoảng 2km, là một trong những trụ cột chính trong tuyến phòng thủ phức tạp của Ukraine ở Donetsk. Khu định cư đã được củng cố nghiêm ngặt kể từ năm 2015.

Đàm phán Nga - Ukraine đến nay vẫn bế tắc. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak cho rằng đàm phán lúc này sẽ không phục vụ các mục tiêu của Ukraine. Theo ông, bất kỳ cuộc đàm phán nào ở thời điểm hiện nay sẽ là “thảm họa văn minh”.

“Ukraine không có động cơ để tổ chức các cuộc đàm phán. Cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ tình huống ngừng bắn nào”, ông Podoliak nói đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục đối thoại trong hoàn cảnh hiện tại sẽ chỉ “chính thức hóa” thất bại của Ukraine và của châu Âu, cũng như “các giá trị của châu Âu”.

“Đàm phán với Nga lúc này sẽ chỉ có ý nghĩa duy nhất: Nga đã chiến thắng”, ông Podoliak nói thêm.