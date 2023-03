Tổng thống Zelensky mong gặp ông Tập Cận Bình ở Ukraine

(VTC News) -

“Chúng tôi sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đã liên lạc với ông ấy trước xung đột, nhưng hơn một năm nay thì không", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hai lãnh đạo mô tả quan hệ Nga - Trung đang ở "đỉnh cao nhất trong lịch sử hai nước" với nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế được ký. Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp cho xung đột.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: China Daily)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24/2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine trong ngày đánh dấu 1 năm chiến sự. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân.

Mới đây, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nêu lý do cuộc gặp giữa ông Vladimir Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không diễn ra theo kế hoạch. Ông nói cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước đã được lên kế hoạch, nhưng không diễn ra như dự kiến do một số khó khăn. Nguyên nhân được vị này đưa ra là do quan điểm của Trung Quốc.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin về cuộc hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Zelensky sau chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày của lãnh đạo Trung Quốc tới Moskva.

Mỹ đánh giá cao khả năng hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói Washington khuyến khích lãnh đạo Trung Quốc tiếp cận với Kiev, cho rằng "ông ấy nên nghe trực tiếp quan điểm của Ukraine, không chỉ quan điểm của Nga” về xung đột hiện nay.

Trong khi đó, vào tháng trước, khi được hỏi về các cuộc hội đàm tiềm năng giữa ông Tập và ông Zelensky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lưu ý Bắc Kinh “đã duy trì liên lạc thông suốt với tất cả các bên liên quan, trong đó có cả Ukraine”, đồng thời nhắc lại cam kết của Trung Quốc về việc giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình.

Kông Anh (Nguồn: AP)