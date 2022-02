Tổng thống Ukraine phủ nhận pháo kích vào khu vực do phe ly khai kiểm soát

(VTC News) -

Hôm 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận các thông tin cho rằng Ukraine đã pháo kích khu vực do phe ly khai kiểm soát và bên trong biên giới Nga. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng nước này sẽ không đáp trả các hành động khiêu khích.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong Hội nghị An ninh Munich. (Ảnh: Andrew Harnik/Reuters)

Tổng thống Voldymyr Zelensky đã nói chuyện với các quan chức an ninh cấp cao của phương Tây tại Hội nghị An ninh Munich, trong bối cảnh có báo cáo về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga ở phía Đông Ukraine và ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Ukraine.

Theo ông Zelensky: “Những gì xảy ra ngày hôm qua trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, một số quả đạn được cho là bay từ phía chúng tôi, một số bay đến tận Rostov, hoàn toàn là những lời nói dối... Họ đang làm nổ tung thứ gì đó bên phía họ”.

Nga đã điều khoảng 150.000 quân dọc theo biên giới phía Đông của Ukraine, nhưng phủ nhận có ý định tấn công. Moskva nói rằng, điều động quân vì an ninh lâu dài của chính mình và cần các nước cam kết rằng Kiev sẽ không bao giờ gia nhập liên minh quân sự NATO.

Tuy nhiên, lãnh đạo các nước phương Tây tin rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine và cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Cả Ukraine và các thành viên NATO đều từ chối loại trừ việc Kiev sẽ gia nhập liên minh vào một ngày nào đó, dù trong tương lai gần ít người cho rằng điều này sẽ xảy ra.

Nhiều đại biểu tại hội nghị đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm leo thang. Ông Putin trước đó đã chủ trì một cuộc tập trận liên quan đến việc bắn tên lửa đạn đạo.

"Lịch sử vẫn chưa được viết ra. Có một lối thoát mà Chính phủ Nga có thể lựa chọn bất cứ lúc nào", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói sau cuộc họp của các ngoại trưởng phương Tây.

"Thông điệp chung của chúng tôi với họ rất rõ ràng: Đừng phạm phải sai lầm chết người này. Hãy rút quân... hãy nói chuyện”, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có những lời lẽ gay gắt đối với tất cả các bên trong mâu thuẫn. Ông cho biết không một quốc gia nào có thể thay thế các chuẩn mực quốc tế bằng ý chí của mình.