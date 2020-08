Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Trump cho biết đang “xem xét” liệu có nên cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba ở Mỹ hay không, sau những áp lực của chính quyền Trump lên các công ty Trung Quốc gần đây.

Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên các công ty do Trung Quốc sở hữu, do lo ngại về vấn đề an ninh và dữ liệu cá nhân. Hôm 14/8, ông Trump yêu cầu ByteDance - Công ty Trung Quốc sở hữu ứng dụng TikTok phải nhượng lại hoạt động ở Mỹ của ứng dụng này cho công ty khác trong vòng 90 ngày.

Tổng thống Trump xem xét cấm Alibaba ở Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

"Có những bằng chứng đáng tin cậy khiến tôi tin rằng ByteDance có thể thực hiện hoạt động đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ", Tổng thống Trump cho hay.

Hồi đầu tháng 8, Microsoft xác nhận đang đàm phán để mua lại TikTok nhưng lưu ý rằng không có gì đảm bảo thỏa thuận sẽ diễn ra.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến có cuộc thảo luận trực tuyến để đánh giá về việc thực hiện Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1. Tuy nhiên, nguồn tin của Bloomberg cho biết cuộc đàm phán này đã bị hoãn vô thời hạn.

Reuters trước đó đưa tin 2 bên quyết định hoãn cuộc thảo luận do không thể thống nhất về vấn đề lịch trình và cần có thời gian để Trung Quốc mua thêm hàng xuất khẩu của Mỹ. Hãng tin Anh nói thêm rằng Washington và Bắc Kinh vẫn chưa thống nhất về thời điểm tổ chức cuộc thảo luận này.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hiện từ chối bình luận về thông tin trên.