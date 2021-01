Tổng thống Trump ra lệnh ân xá trong những phút cuối nhiệm kỳ, ai hưởng lợi?

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump đã ban hành hơn 73 lệnh ân xá và 70 lệnh giảm án vào đêm 19, sáng 20/1, một trong những động thái cuối cùng của ông trước khi rời nhiệm sở.

Washington Post đưa tin ông Trump và các phụ tá thân cận, bao gồm con gái Ivanka và con rể Jared Kushner, đã đưa ra danh sách trong cuộc họp hôm 17/1 tại Phòng Bầu dục. Tờ New York Times đưa tin Ivanka gửi danh sách cuối cùng đến văn phòng cố vấn của Nhà Trắng để phê duyệt, trong khi văn phòng ân xá của Bộ Tư pháp, nơi thường xem xét những người được hưởng ân xá, không nằm trong quy trình phê duyệt lần này.

Steve Bannon. (Ảnh: Getty)

New York Times và CNN bình luận việc ân xá Bannon là một động thái nhằm bảo vệ ông trước phiên tòa điều tra gian lận sắp tới. Bannon sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử vào tháng 5 sau khi bị bắt vào tháng 8 năm ngoái trên một du thuyền sang trọng ngoài khơi bờ biển Connecticut, với cáo buộc bòn rút tiền từ We Build the Wall, tổ chức gây quỹ trực tuyến cho bức tường biên giới Mỹ - Mexico.

Bất chấp động thái vào phút cuối của Trump đối với Bannon, cựu cố vấn sẽ không tránh khỏi các cáo buộc của tòa án tiểu bang, vì lệnh ân xá chỉ áp dụng cho các tội danh liên bang.

Tin tức về lệnh ân xá Bannon nhanh chóng nhận được sự phản đối kịch liệt. Bannon gần đây đã bị cấm trên Twitter vì kêu gọi "trảm" Tiến sĩ Anthony Fauci và giám đốc FBI, Christopher Wray.

Mối quan hệ giữa Trump và Bannon nguội lạnh kể từ khi cựu cố vấn rời Nhà Trắng và đưa ra những nhận xét chỉ trích Tổng thống trong cuốn sách có tên Fire and Fury của nhà báo Michael Wolff. Trump nói rằng Bannon đã "mất trí".

Trong số 73 người được ân xá lần này có một số nhân vật đáng chú ý khác như Elliott Broidy, từng là nhà gây quỹ hàng đầu cho Trump, người đã thừa nhận vận động bất hợp pháp để chính phủ Mỹ từ bỏ cuộc điều tra bê bối tham nhũng 1MDB ở Malaysia. Cũng có tên trong danh sách này là Ken Kurson, một người bạn của Jared Kushner, người bị buộc tội vào tháng 10 năm ngoái vì tổ chức tấn công mạng.

Rapper Lil Wayne và Kodak Black - những người bị truy tố về các tội liên quan đến vũ khí - và cựu Thị trưởng Detroit Kwame Kilpatrick, người đang thụ án 28 năm tù về tội tham nhũng, cũng được ân xá.

Tuy nhiên, một số cá nhân được cho là sẽ được ân xá hoặc giảm án đã không xuất hiện trong danh sách cuối cùng của Tổng thống, bao gồm Rudy Giuliani, Julian Assange, Edward Snowden và Joe Exotic.

Bất chấp nhiều đồn đoán, ông Trump đã không ân xá trước cho mình và cũng không ân xá cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, các công tố viên và học giả cho biết có một "vùng xám" trong hiến pháp để Tổng thống có thể ban hành lệnh ân xá bí mật mà không cần thông báo cho Quốc hội hoặc công chúng.