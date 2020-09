Tổng thống Trump đồng ý cho Oracle mua TikTok

Ông Trump nói với các phóng viên hôm 19/9 khi rời Nhà Trắng: “Tôi đã đồng ý với thỏa thuận đó. Nếu họ hoàn thành thỏa thuận thì tốt. Nếu không cũng không sao. Tôi đã chấp thuận thỏa thuận về mặt ý tưởng”.

Công ty mới sẽ được gọi là TikTok Global, đồng ý tài trợ 5 tỷ USD cho một quỹ giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu chính phủ sẽ nhận được một khoản thanh toán từ thỏa thuận. Ông Trump nói: “Họ sẽ thành lập một quỹ rất lớn. Đó là đóng góp của họ mà tôi đang yêu cầu”.

Ông Trump đồng ý cho Oracle mua TikTok tại Mỹ.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Oracle và Walmart sẽ kiểm soát 20% TikTok Global mới. Sequoia Capital và General Atlantic, các nhà đầu tư cho ByteDance, công ty sở hữu TikTok tại Trung Quốc, cũng dự kiến sẽ mua cổ phần trong công ty mới này.

TikTok tuyên bố rằng “rất vui khi đề xuất của TikTok, Oracle và Walmart sẽ giải quyết những lo ngại về an ninh của chính quyền Hoa Kỳ và giải quyết các câu hỏi xung quanh tương lai của TikTok ở Hoa Kỳ”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết TikTok Global có thể sẽ có trụ sở chính tại Texas và sẽ thuê “ít nhất” 25.000 người.

Tổng thống Trump đang gia tăng áp lực lên các ứng dụng do Trung Quốc sở hữu trong những tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và dữ liệu mà công dân Hoa Kỳ cung cấp cho họ có khả năng bị lợi dụng.

Tổng thống đang theo sát ứng viên đảng dân chủ Joe Biden trong các cuộc khảo sát trước bầu cử và đã tìm cách thể hiện mình là người cứng rắn hơn với Bắc Kinh so với đảng Dân chủ.

Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ phải đồng ý để thỏa thuận mua bán này được tiếp tục.