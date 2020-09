Tổng thống Putin sẽ lựa chọn ông Medvedev kế nhiệm vào năm 2024?

Tổng thống Nga Putin được coi là người luôn tung những đòn hiểm và bất ngờ mà Phương Tây khó lường đoán. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, quyết định "Cảnh sát quốc tế" sẽ đi theo con đường nào trong tương lai.

Trước sự kiện quan trọng này, Tạp chí Politico đã công bố một bức thư ngỏ, trong đó, hơn một trăm học giả và chuyên gia nổi tiếng của nước Mỹ đã chia sẻ tầm nhìn của họ về cách thức phát triển quan hệ giữa Mỹ và Nga. Bức thư rất thú vị với các luận điểm chính dưới đây.

Tổng thống Putin (phải), cựu Thủ tướng Medvedev (trái) và Thư ký báo chí Peskov. (Ảnh: politryk.ru)

Thứ nhất, các nhà phân tích và ngoại giao Mỹ tin rằng vector phát triển mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ đang lệch hướng, vì nó có khả năng dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự giữa hai cường quốc hạt nhân chính.

Theo quan điểm của họ, các lệnh trừng phạt chống lại Điện Kremlin "vì Ukraine" không có tác dụng, và không đáng để vì khái niệm "Nezalezhnaya" (tiếng Nga là “Незалежная” hay "độc lập") mà trả giá bằng sự tồn tại của chính Hoa Kỳ.

Không có lý do gì cho sự thiếu vắng quan hệ ngoại giao bình thường giữa hai nước, có khả năng tiêu diệt lẫn nhau và xóa sổ nền văn minh Trái Đất trong vòng 30 phút. Chắc chắn, cách tiếp cận này không phải nghi ngờ và bàn cãi gì. Những nhân vật ký tên trong bức thư thậm chí còn đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga với điều kiện Điện Kremlin "ngừng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ".

Thứ hai, các chuyên gia nói thẳng rằng, điều quan trọng là Washington phải phá vỡ bất kỳ liên minh dưới hình thức này hay hình thức khác giữa Nga và Trung Quốc. Phản đối Hoa Kỳ, ở Bắc Kinh người ta nói rằng đứng sau họ có Matxcơva.

Ở Matxcơva, ngược lại, họ cố phô trương tình bạn thân thiết với Trung Quốc. Sự thành công của chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc chia rẽ tối đa Liên bang Nga và Trung Quốc.

Thứ ba, các cựu quan chức ngoại giao bày tỏ một quan điểm thú vị, theo đó, Vladimir Putin vẫn sẽ không tái đắc cử Tổng thống, bất chấp việc "dàn dựng mở đường", và nói về khả năng người kế nhiệm ông.

Như một minh họa cho những gì sẽ chờ đợi Putin vào năm 2024, ví dụ về Tổng thống Lukashenko, người đã cố gắng duy trì quyền lực với "tỷ lệ đáng kinh ngạc" về sự ủng hộ, và hiện đang chật vật đối phó với các cuộc biểu tình của quần chúng.

Báo Mỹ cho rằng, Tổng thống Putin có thể lựa chọn Dmitry Medvedev làm người kế vị năm 2024.

Ai có thể là người kế nhiệm Vladimir Putin lần này? Các chuyên gia Mỹ cho rằng, ông Putin thực sự có thể chỉ dựa vào những "nguyên tắc cơ bản" đã được kiểm chứng của cựu Tổng thống Medvedev, người đã giữ chức nguyên thủ quốc gia của ông trong 4 năm.

Giả thuyết này được hỗ trợ bởi cách mà Vladimir Putin đã đưa Dmitry Medvedev thoát khỏi búa rìu dư luận nữa năm về trước, khi Medvedev đang ở đỉnh điểm của sự mờ nhạt trong lòng dân chúng, không thể tệ hơn.

Có lẽ như "cuộc chiến tranh dầu mỏ", cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus cũng mờ ảo, mơ hồ. Kể từ tháng 3/2020, người dân đã bắt đầu sống tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Giờ đây, cựu Thủ tướng Medvedev với câu nói bất hủ "tự do hơn thiếu tự do" thậm chí còn đang mỉm cười, và sức nóng của công luận đang được những người khác chịu.

Bản thân Dmitry Medvedev đang làm điều có ích gì đó trừu tượng, rất khó bị chỉ trích, và thực tế là nằm ngoài sự soi mói của công luận. Những lời chỉ trích dành cho người kế vị ông và sau 4 năm nữa, mọi người sẽ quên đi sự chán ghét của họ dành cho ông ta. Tổng thống Putin có thể không tận dụng lợi thế của "rút lui", khi chuyển sang một Hội đồng Nhà nước an toàn hơn.

Nói chung, giả thuyết của Politico hoàn toàn có thể xảy ra.