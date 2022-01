Tổng thống Mỹ lạc quan về tương lai trong thông điệp năm mới 2022

(VTC News) -

Mỹ là một trong số các nước được chào đón năm mới muộn nhất trên thế giới. Tương tự các quốc gia trên thế giới, nước Mỹ đã để lại năm 2021 phía sau với rất nhiều khó khăn, thách thức và bước sang năm mới 2022 với niềm lạc quan và nhiều kỳ vọng mới.

Quảng trưởng Thời đại ở New York trang hoàng đón năm mới 2022. (Ảnh: AP)

Trong thông điệp năm mới được ghi hình trước, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông lạc quan hơn về tương lai của nước Mỹ so với những gì từng chứng kiến trước kia. Theo ông Biden, người dân Mỹ đã học lại một lần nữa trong năm 2021 điều mà mọi người luôn biết, đó là không có chuyện bỏ cuộc ở Mỹ. Tổng thống Biden nhấn mạnh, dù khó khăn thử thách đến đâu và dù những chướng ngại vật có cao đến đâu, nước Mỹ vẫn luôn vượt qua.

Như thường lệ, Quảng trường Thời đại ở thành phố New York luôn là tiêu điểm trong sự kiện chào mừng năm mới của nước Mỹ. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, năm nay, chính quyền thành phố New York chỉ cho phép lượng du khách đến tham dự trực tiếp sự kiện bằng một phần tư mọi năm, đồng thời những người đến dự sự kiện phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh và các biện pháp đảm bảo an nghiêm ngặt. Do vậy, những người được phép tham dự sự kiện đã rất vui mừng và bày tỏ lạc quan về năm 2022.

Sự kiện chào đón năm mới 2022 tại Quảng trường Thời đại còn có một điểm nhấn khác đó là lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Eric Adams, Thị trưởng thứ 110 và là người da màu đầu tiên đảm nhiệm cương vị này trong lịch sử thành phố New York.

Với việc nước Mỹ nằm trên nhiều múi giờ khác nhau nên người dân các bang thuộc miền Trung Tây, miền Tây và xa hơn nữa là Hawaii sẽ còn phải chào đón năm mới muộn hơn so với các bang thuộc bờ Đông. Cùng với người dân trên thế giới, khoảng 330 triệu người dân Mỹ bước sang năm 2022 với niềm lạc quan mới và hy vọng dịch bệnh COVID-19 sớm được kiểm soát, cuộc sống sớm trở lại bình thường để sau một năm nữa họ có thể tham dự các bữa tiệc, sự kiện chào đón năm mới kéo dài suốt đêm đến sáng như trước đây.