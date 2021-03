Tổng thống Joe Biden lên tiếng trước bê bối tình dục của Thống đốc New York

Ngày 14/3, Tổng thống Biden đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên về việc liệu Thống đốc Cuomo có nên từ chức hay không. Ông tuyên bố: "Tôi nghĩ cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng ta nên xem nó mang lại điều gì cho chúng ta". Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng đã thông tin về cuộc điều tra độc lập vụ bê bối của Thống đốc New York do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dẫn dắt.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tái khẳng định, bà sẽ "không khoan nhượng" với hành vi quấy rối tình dục, nhưng từ chối nhắc lại việc yêu cầu Thống đốc New York từ chức cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất.

Kể từ cuối tháng 2, ông Andrew Cuomo, 63 tuổi và là thành viên của đảng Dân chủ, trở thành tâm điểm của dư luận sau khi 8 phụ nữ công khai cáo buộc ông có hành vi quấy rối tình dục hoặc không phù hợp. Mới đây nhất, báo Times Union ngày 10/3 đưa tin một nữ nhân viên của ông Cuomo đã tố cáo vị chính trị gia này có hành vi quấy rối cô tại nhà riêng của ông hồi cuối năm 2020. Phần lớn những người cáo buộc là các cựu trợ lý của ông Cuomo. Ông Cuomo đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên.

Hiện ông Cuomo đang đảm nhận vị trí Thống đốc bang New York nhiệm kỳ thứ ba đến năm 2022.