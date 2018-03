Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng giữa loạt bê bối tình dục chấn động làng giải trí

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In kêu gọi sự dũng cảm từ các nạn nhân và đề nghị điều tra sâu rộng tội ác tình dục trong ngành giải trí.

Bê bối tình dục trong ngành giải trí Hàn Quốc đang là vấn đề được toàn châu Á quan tâm. Hàng loạt các vụ cáo buộc xâm hại tình dục, cưỡng bức, quấy rối được hé lộ trong thời gian qua. Nhiều ngôi sao hàng đầu, nhà sản xuất, giám đốc thừa nhận hành vi tội lỗi trong quá khứ.

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng mạnh mẽ sau hàng loạt bê bối tình dục.

Theo Yonhap News, chiều 26/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã trực tiếp gọi điện cho lực lượng cảnh sát để đề nghị điều tra về các vụ xâm hại tình dục trong ngành showbiz nói riêng và tại Hàn Quốc nói chung. Ông đặt câu hỏi khi chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ bê bối được phanh phui.

Đồng thời, ông Moon Jae In kêu gọi những nạn nhân dũng cảm lên tiếng để cái ác bị trừng phạt. “Bạo lực giới là một vấn đề của xã hội, mà ở đó những kẻ mạnh hơn có thể dễ dàng dùng bạo lực tấn công người yếu thế. Tôi hoan nghênh những ai can đảm dám nói thật câu chuyện về chính mình”, ông Moon Jae In nói trong buổi họp với các trợ lý.

Bất bình đẳng giới là một nguyên nhân của các vụ lạm dụng tình dục tại showbiz Hàn.

Tờ Tân Hoa Xã cho hay Hàn Quốc đứng thứ 118/144 về bình đẳng giới theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Những vụ lạm dụng tình dục tại quốc gia này vì thế “dày đặc” hơn các quốc gia cùng khu vực.

Những ngày qua, showbiz Hàn Quốc đau đầu vì hàng loạt bê bối tình dục. Tờ Nate dự báo 2018 sẽ là năm của những bí mật đáng xấu hổ trong showbiz Hàn Quốc bị phanh phui. Nhiều yêu râu xanh tồn tại lâu năm vẫn nhởn nhơ khi chưa bao giờ bị tố giác sẽ lộ diện.

Song Ha Neul (trái) và Choi Yool là hai diễn viên dám tố cáo đích danh những đàn anh quấy rối.

Báo Mydaily bình luận: "Việc các nghệ sĩ dám công khai danh tính những kẻ quấy rối là tín hiệu tích cực cho thấy cuộc chiến chống xâm hại tình dục không còn là kịch bản không khả quan. Nhưng mỗi sự thật được công bố lại là dấu chấm than buồn khiến dư luận bàng hoàng".

