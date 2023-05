Tổng thống Đức: Các sự kiện ở Ukraine phá hủy trật tự an ninh châu Âu

(VTC News) -

"Thật không may, trật tự an ninh châu Âu này không còn tồn tại nữa", ông Steinmeier nói. Ông cho rằng lý do duy nhất cho điều này là những gì đang xảy ra ở Ukraine.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: EPA - EFE)

“Và không phải ai cũng muốn nghe tiên lượng của tôi trong tương lai gần”. Theo Tổng thống Đức, ngay cả khi chấm dứt xung đột ở Ukraine cũng không có nghĩa là triết lý an ninh cũ sẽ quay trở lại. Ông Steinmeier lưu ý: “Một tình huống mới sẽ xuất hiện trong đó một bên là châu Âu và một bên là Nga sẽ chủ yếu tự bảo vệ mình chống lại nhau”.

Tổng thống Đức cũng chỉ ra rằng triết lý về an ninh chung sẽ không còn là một khái niệm phổ biến về lâu dài.

Khi đến thăm Kiev tháng 12/2022, Tổng thống Đức từng có bài phát biểu trong đó kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Theo DW, ông Steinmeier thừa nhận rằng cuộc chiến có tác động trong nước, đặc biệt là về kinh tế. Nhưng ông lưu ý chính phủ nước này đã cố gắng để giảm bớt "những gánh nặng lớn nhất" - dường như đề cập đến chương trình trợ cấp được đưa ra để bù đắp chi phí năng lượng tăng vọt.

Phương Anh (Nguồn: TASS)