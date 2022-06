Tổng thống đắc cử Philippines hôm nay nhậm chức

(VTC News) -

Hôm nay (30/6), tại Thủ đô Manila của Philippines diễn ra Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Philippines, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức.

Theo Ủy ban tổ chức sự kiện, ông Marcos dự kiến ​tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2022-2028 vào lúc 12 giờ trưa nay (giờ địa phương, tức 11 giờ Hà Nội) tại Bảo tàng Quốc gia ở Thủ đô Manila. Tổng thống sau đó sẽ có bài diễn văn nhậm chức.

Tổng thống đắc cử Macos hôm nay nhậm chức. (Ảnh: Benarnews)

Lãnh đạo các nước tham dự Lễ nhậm chức có Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Đoàn đại biểu Mỹ do ông Douglas Emhoff, phu quân Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu... Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Philippines, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức.

Ủy ban tổ chức sự kiện cũng dành khu vực riêng cho những người dân muốn chứng kiến lễ nhậm chức của Tổng thống. Những người tham dự không được mang ba lô, các vật nguy hiểm như dao cắt, đồ uống có cồn, hóa chất, các vật dụng dễ bắt lửa và thiết bị bay không người lái… Tại các địa điểm đều thiết lập chốt kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Hơn 16.000 nhân viên an ninh từ lực lượng cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang Philippines và các cơ quan chính phủ khác đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho Lễ nhậm chức. Theo Văn phòng cảnh sát khu vực thủ đô (NCRPO), việc triển khai lực lượng lớn nhằm đảm bảo an ninh và an toàn là cần thiết để ngăn chặn mọi kế hoạch phá vỡ sự kiện này.

Ông Marcos giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 vừa qua với gần 60% số phiếu bầu. Người dân Philippines đang kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo quốc gia có thể thực sự bảo vệ người dân, đem lại cho đất nước một nền kinh tế vững mạnh cũng như đưa ra các chính sách đối ngoại, giúp nâng cao vị thế của Philippines trên trường quốc tế.

An ninh được thắt chặt tại buổi Lễ. (Ảnh: ManilaTimes)

Phát biểu trước thềm lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr cũng kêu gọi sự hỗ trợ của người dân giúp ông thực hiện các cam kết trong tranh cử.

“Nhiệm vụ của sắp tới không dễ dàng và có nhiều việc phải làm. Tuy nhiên với sự trợ giúp của người dân, đoàn kết hướng đến mục tiêu giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Philippines, tôi nghĩ những giấc mơ sẽ trở thành sự thật”, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos khẳng định.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất của hãng tin Publicus Statement, 73% người dân Philippines hy vọng rằng vấn đề kinh tế sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền mới của ông Marcos. Tiếp theo là vấn đề việc làm ở mức 53% và giáo dục ở mức 32%.