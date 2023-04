Tổng thống Biden tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

(VTC News) -

Trong thông điệp tranh cử chính thức, bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden mở đầu bằng hình ảnh cuộc tấn công vào Đồi Capitol ngày 6/1/2021 của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden cho biết, quyết định tranh cử là để bảo vệ nền dân chủ của nước Mỹ.

“Khi tôi tranh cử tổng thống cách đây 4 năm, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ. Hiện chúng ta vẫn trong cuộc chiến này”, Tổng thống Biden phát biểu trong thông điệp tranh cử của mình. Đồng thời ông Biden cũng nhấn mạnh rằng thời điểm hiện tại không phải là lúc để tự mãn với những chiến thắng, do đó ông quyết định tái tranh cử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: EPA/Bloomberg)

“Chúng ta đang đối mặt với câu hỏi liệu trong những năm tới, chúng ta sẽ tự do hơn hay ít tự do hơn, có nhiều quyền hơn hay ít quyền hơn. Tôi biết tôi muốn đáp án là gì. Đây không phải lúc để tự mãn. Đó là lý do tôi tái tranh cử”, ông Biden nói.

Ông Biden mô tả các nền tảng của Đảng Cộng hòa là mối đe dọa đối với tự do của người Mỹ, tuyên bố sẽ quyết tâm chống lại các nỗ lực hạn chế chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, cắt giảm an sinh xã hội và cấm sách, đồng thời chỉ trích "những kẻ cực đoan MAGA", ám chỉ những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, người rất có thể là đối thủ Đảng Cộng hòa của ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Trong hơn hai năm cầm quyền, Tổng thống Biden đã bước đầu giải quyết được đại dịch COVID-19 và đầu tư cho nhiều cơ sở hạ tầng mới, đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất tại nước Mỹ kể từ năm 1969. Tuy nhiên, việc nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao chưa từng có trong 40 năm qua đã khiến cho tỷ lệ ủng hộ đối với ông giảm sút.

Theo các nhà quan sát, tuổi tác của ông Biden cũng khiến cuộc tái tranh cử của ông trở thành một canh bạc lịch sử và là rủi ro đối với Đảng Dân chủ, vốn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn để nắm giữ Thượng viện vào năm 2024 và hiện chỉ là phe thiểu số trong Hạ viện.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của của Reuters/Ipsos được công bố vào ngày 19/ 4, hiện tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Biden chỉ ở mức 39%. Thậm chí, có tới 59% cử tri ủng hộ Đảng dân chủ cho rằng, ông Biden đã "quá lớn tuổi" để tiếp tục trở thành Tổng thống Mỹ.

Một số cử tri đảng Dân chủ rất lo ngại vấn đề tuổi tác của ông Biden, bởi ông sẽ bước sang 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai sắp tới. Độ tuổi này cao hơn hẳn so với tuổi thọ trung bình của nam giới Mỹ.

Dù vậy các bác sĩ Nhà Trắng trong các bài kiểm tra sức khỏe định kỳ của ông Biden vẫn khẳng định đương kim Tổng thổng Mỹ vẫn đáp ứng được các yêu cầu về thể chất và tinh thần trên cương vị người lãnh đạo nước Mỹ.

Thông điệp tranh cử chính thức của ông Joe Biden là: Let's Finish the Job - "Hoàn thành công việc". (Nguồn: Joe Biden)

