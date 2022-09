Tổng thống Biden: Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc

(VTC News) -

"Hãy để tôi thẳng thắn về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi chúng tôi quản lý các xu hướng địa chính trị đang thay đổi, Mỹ sẽ tự ứng xử như một nhà lãnh đạo lý trí. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh lạnh", ông Biden nói trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 21/9.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẽ không kêu gọi các nước "lựa chọn" giữa Washington và các đối tác khác dù Mỹ quyết tâm thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới tự do, cởi mở, an toàn và thịnh vượng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Cũng trong bài phát biểu hôm 21/9, ông Biden thông báo Mỹ sẽ đóng góp 2,9 tỷ USD nhằm giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu. Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, khoản ngân sách này sẽ giúp các nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng an ninh lương thực và khí hậu, giá cả tăng và đứt gãy chuỗi cung ứng do cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra.

Liên quan tới vấn đề Đài Loan, vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington luôn tìm cách duy trì sự ổn định, hòa bình trên eo biển và tái khẳng định Mỹ phản đối những thay đổi đơn phương về hiện trạng eo biển Đài Loan.

Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 13 đến 27/9 tại trụ sở ở New York, Mỹ. Tuần lễ cấp cao diễn ra từ ngày 20-26/9 với sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và các quan chức ngoại giao hàng đầu của các quốc gia.

Giới quan sát nhận định cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng lương thực đang ngày càng nghiêm trọng sẽ là các trọng tâm thảo luận của kỳ họp lần này.