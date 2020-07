Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2020 của Bảo Việt đạt gần 140.000 tỷ đồng

Tổng tài sản Tập đoàn Bảo Việt đạt gần 140.000 tỷ đồng

Là doanh nghiệp với quy mô tổng tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 140.000 tỷ đồng, Bảo Việt tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế với định hướng đầu tư trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc an toàn và hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích của cổ đông, khách hàng cũng như các bên liên quan.

Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến năm 2020, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 23.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 23.098 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 ước đạt 137.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với Công ty Mẹ, tổng doanh thu ước đạt 720 tỷ đồng, hoàn thành 48,4% kế hoạch năm 2020, tổng tài sản ước đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong bối cảnh thị trường tài chính - bảo hiểm có sự cạnh tranh mạnh mẽ, Bảo Việt liên tục được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Tháng 6 năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt có mặt trong danh sách Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam liên tiếp năm thứ 4 (Nhịp cầu đầu tư); dẫn đầu ngành Bảo hiểm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam).

Tập đoàn Bảo Việt đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE ghi nhận bởi những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững, minh bạch, chuẩn mực của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” cuối tháng 6 vừa qua, thương vụ Bảo Việt phát hành riêng lẻ thành công cho Sumitomo Life được thành phố Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ ghi nhận là 1 trong 5 Dự án đầu tư tiêu biểu của TP Hà Nội.

Chuẩn bị ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới - giải pháp mua sắm trong thời đại sốĐón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bảo Việt ra mắt các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến linh hoạt, thuận tiện, thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển dịch số của một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Bảo Việt tăng cường đầu tư và củng cố nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống; tập trung mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai nghiên cứu ra mắt chuỗi sản phẩm tích hợp đa dạng và ưu đãi vượt trội cho khách hàng nhằm giữ vững vai trò doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Trong điều kiện “bình thường mới”, với mục tiêu giảm thiểu tiếp xúc xã hội, nâng cao tinh thần ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, Bảo Việt chuẩn bị ra mắt nền tảng kỹ thuật số bao gồm: website thương mại điện tử, shop bán hàng trực tuyến, hệ thống Bảo Việt Digital… Nền tảng kỹ thuật số mới giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và dễ dàng mua trực tuyến các sản phẩm của Bảo Việt một cách nhanh gọn và an toàn nhất qua trang: eshop.baoviet.com.vn,

Dẫn đầu thị trường ở cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Năm 2020, tổ chức Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã đánh giá Bảo Việt đứng số 1 ở cả hai danh sách “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam” và “Top 10 công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam”.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. Bảo Việt Nhân thọ trong những năm gần đây luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng khả quan, củng cố vị trí doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020. Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế doanh nghiệp số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhiều năm liên tiếp.

Là thành viên sáng lập Hiệp hội Bảo hiểm Bảo lãnh và Tín dụng Châu Á (AGCIA), với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và hiểu rõ nhu cầu thị trường, cần có sự đảm bảo an toàn trong đầu tư để vững tin phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt đã xây dựng và cho ra mắt các sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh đa dạng về quyền lợi như: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo lãnh và bảo lãnh tiền tạm ứng.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính tiếp tục củng cố vị thế trên thị trườngLĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng tài sản quản lý của BVF đạt 67.605 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79% trở thành quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt nhất thị trường giai đoạn nửa đầu năm 2020. Quý II năm 2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm.

Lĩnh vực chứng khoán tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu với việc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lọt vào TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất và Top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 260,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020. Thông qua việc tư vấn thành công các thương vụ lớn, BVSC đã được vinh danh ở nhiều hàng mục như: “Tổ chức Tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018 – 2019” (Diễn đàn M&A thường niên), Best Securities Advisory Firm Vietnam 2019 (Tạp chí International Finance Magazine/ Anh Quốc), Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam - hạng mục Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB).