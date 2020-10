Tổng quản lý ALMA resort đề xuất giải pháp phục hồi du lịch quốc tế sau COVID-19

Ngày 29/9, tại Khu nghỉ dưỡng ALMA resort diễn ra buổi tọa đàm “Giải pháp phục hồi hoạt động du lịch quốc tế sau dịch COVID-19” do Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Đề xuất phương án tăng trưởng khách du lịch quốc tế sau đại dịch

Buổi tọa đàm do Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ALMA (Bãi Dài)

Khánh Hòa là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về lượng khách du lịch quốc tế mỗi năm. Chỉ riêng trong tháng 1/2020, Khánh Hòa đón, phục vụ khách lưu trú du lịch ước đạt 520 nghìn lượt, tăng 5,21% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt 300 nghìn lượt lượt tăng 5,13% so với cùng kỳ). Tổng ngày khách lưu trú ước đạt 1,65 triệu ngày khách, tăng 7,83% so với cùng kỳ (trong đó, ngày khách quốc tế là 1,21 triệu ngày, tăng 7,94% so với cùng kỳ). Sự tăng trưởng này có được nhờ vào định hướng phát triển dài hạn, bao gồm việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển đồng bộ chuỗi cung ứng du lịch và bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của tỉnh biển.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, nền du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng đã đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ, với việc đóng cửa các đường bay quốc tế kéo dài làm ảnh hưởng tới lượng khách trong và ngoài nước.

Chính vì vậy, buổi tọa đàm “Giải pháp phục hồi hoạt động du lịch quốc tế sau dịch COVID-19” được đánh giá là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kích hoạt và phục hồi hệ thống dịch vụ du lịch, đồng thời tạo đà phát triển cho năm 2021.

Tham vấn trong buổi hội thảo với vai trò là nhà quản lý kỳ cựu trong lĩnh vực du lịch, từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới như Shangri-La và Raffles tại khu vực Châu Á, ông Herbert Laubichler-Pichler, Tổng quản lý vận hành ALMA resort đã có những đề xuất nhằm giảm thiểu tác hại của COVID-19, giúp đỡ người lao động và ổn định nền kinh tế.

Ông Herbert Laubichler-Pichler, Tổng quản lý vận hành ALMA resort đã có những đề xuất nhằm giảm thiểu tác hại của COVID-19

Theo đó, ông cho rằng Chính phủ có thể thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp với nguồn vốn đến từ quyên góp quốc tế; cho phép người nước ngoài cách ly có trả phí tại các khách sạn 3, 4 hoặc 5 sao; tổ chức các gói du lịch cho nhóm khách đoàn người nước ngoài tới các khu resort nhất định, có giám sát và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; linh động trong việc cấp phát visa; chuẩn bị nguồn lực để cạnh tranh với các nước trong khu vực sau khi các chuyến bay quốc tế hoạt động trở lại và duy trì nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Tăng cường du lịch nội địa bằng các sản phẩm kinh doanh mới

Song song với đó, thị trường du lịch nội địa vẫn là mục tiêu chính trong giai đoạn phục hồi kinh tế du lịch trước mắt. Tổng quản lý vận hành ALMA resort cho rằng đây là thời điểm để khuyến khích các mô hình kinh doanh mới phát triển, đặc biệt tại thị trường nội địa. Ông cho biết:

“COVID-19 đã khiến rất nhiều doanh nghiệp du lịch phải đóng cửa hoặc bị rao bán, phần lớn người lao động bị sai thải hoặc nghỉ không lương. Số còn lại chịu thiệt hại nặng nề với doanh thu giảm từ 70%-80% so với mức cùng kỳ năm ngoái. Nếu chỉ hoạt động theo phương thức thông thường sẽ khó có thể duy trì và vực dậy nền du lịch một cách nhanh chóng. Trong bối cảnh này, chúng ta nên khuyến khích các mô hình kinh doanh mới phát triển, đặc biệt là thị trường nội địa. Đơn cử như hình thức Sở hữu kỳ nghỉ mà ALMA đang triển khai đã cho thấy một số hiệu quả nhất định.

Các sản phẩm nghỉ dưỡng mới như Sở hữu kỳ nghỉ ALMA cho thấy tiềm năng phục hồi du lịch

ALMA resort mới đi vào vận hành trong thời gian ngắn, do đó sẽ rất khó để duy trì hoạt động dưới sự ảnh hưởng của COVID-19 nếu như không có lượng khách ổn định đến từ mô hình Sở hữu kỳ nghỉ. Thêm vào đó, điều này cũng tạo ra dòng tiền giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Nhờ cách thức hoạt động này mà trong tháng 6, tháng 7 vừa qua, khu nghỉ dưỡng ALMA đã đạt công suất phòng trung bình lên tới hơn 60%, ngay cả khi sau đợt dịch thứ 2 quay trở lại vào đầu tháng 8, con số này cũng vẫn duy trì được ở mức 30%”.

ALMA là khu nghỉ dưỡng 5 sao mới đi vào vận hành từ cuối tháng 12/2019 tại Bãi Dài, tỉnh Khánh Hòa; do Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường làm chủ đầu tư. Mô hình hoạt động chủ yếu chính của ALMA là Sở hữu kỳ nghỉ - giải pháp du lịch thông có lịch sử lâu đời hơn 60 năm trên thế giới. Tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu, Canada, Nhật Bản…, Sở hữu kỳ nghỉ được đón nhận rộng rãi như một sản phẩm chăm sóc đời sống tinh thần hiệu quả, giúp gắn kết tình thân và các mối quan hệ trong gia đình thông qua những kỳ nghỉ hàng năm.

Gia đình nghỉ dưỡng tại ALMA resort theo mô hình Sở hữu kỳ nghỉ

Đặc điểm của mô hình này là khách hàng có thể đảm bảo quyền nghỉ dưỡng của mình tại ALMA resort trong vòng một tuần mỗi năm và sử dụng nhiều tiện ích tại đây miễn phí. Quyền nghỉ dưỡng này kéo dài tới 35 năm và còn có thể sử dụng để trao đổi tới các quốc gia khác trong mạng lưới liên kết của ALMA.

Khi không có nhu cầu sử dụng đến, khách hàng còn có thể chuyển nhượng hoặc tặng lại cho người thân, bạn bè. Xét về lợi ích kinh tế, mô hình Sở hữu kỳ nghỉ ALMA giúp khách hàng đi nghỉ một cách dễ dàng và tiết kiệm hơn so với các chuyến đi riêng lẻ thông thường tại các khách sạn, resort 5 sao.

Mô hình này được đánh giá là hình thức khuyến khích du lịch hiệu quả, bởi với quyền sở hữu kỳ nghỉ trong tay, các gia đình sẽ duy trì được thói quen du lịch đều đặn và tạo ra chuỗi giá trị kinh tế cho xã hội. Đặc biệt dưới tác động nặng nề của COVID-19 như hiện nay, mô hình này càng chứng minh được vai trò của mình khi giúp duy trì lượng khách ổn định đến với ALMA resort nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, đảm bảo việc làm cho hàng ngàn người lao động đang công tác tại đây.

Những ý kiến đóng góp của ông Herbert đã được ghi nhận và đánh giá cao trong buổi hội thảo. Nhìn một cách tổng quan, sẽ cần có sự chung tay góp sức của tất cả mọi thành phần trong chuỗi giá trị để có thể vực dậy nền kinh tế du lịch Việt Nam sau COVID-19.