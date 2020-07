Video: Tổng giám đốc WHO lau nước mắt kêu gọi thế giới đoàn kết chống COVID-19

“Có gì khó đến vậy mà con người không thể đoàn kết chiến đấu chống lại một kẻ thù chung đang gây chết chóc bừa bãi?”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus xúc động lau nước mắt khi phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ). “Chúng ta không thể xác định kẻ thù chung này hay sao? Chúng ta không thể hiểu sự chia rẽ và rạn nứt giữa chúng ta chính là lợi thế cho virus hay sao?”

Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh rằng virus corona “lớn mạnh vì sự chia rẽ”. Ông chỉ trích các nước đã không thể chuẩn bị cho đại dịch.

“Nhiều năm trời, nhiều người trong chúng tôi đã cảnh báo về một đại dịch bệnh hô hấp. Câu hỏi không phải là nó có xảy ra hay không nữa, mà là khi nào. Nhưng cảnh báo đến đâu thì thế giới vẫn chưa sẵn sàng. Cộng đồng vẫn chưa sẵn sàng. Chuỗi cung ứng của chúng ta đã sụp đổ", ông Ghebreyesus nói.

“Đã đến lúc cần phản tỉnh một cách trung thực. Tất cả chúng ta phải tự soi gương Tổ chức Y tế Thế giới, tất cả các nước thành viên, những người tham gia vào cuộc ứng phó. Tất cả mọi người.”

Lãnh đạo WHO kêu gọi các nước “cởi mở” với cuộc điều tra độc lập nhằm rà soát lại quy trình ứng phó với đại dịch COVID-19. Cuộc điều tra quốc tế này sẽ do cựu Thủ tướng New Zealand, Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia, Ellen Johnson dẫn đầu.

Ông Ghebreyesus cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét các hệ thống giám sát và phản ứng quốc gia, cách chia sẻ thông tin, liệu có phải các tổ chức y tế đã mất niềm tin của công chúng hay không và “liệu cấu trúc y tế toàn cầu có còn phù hợp với mục đích đặt ra hay không”.

Trước đó, bà Clark từng nói WHO đã không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Nhóm G20. Bà chỉ trích “địa chính trị độc hại” khiến Hội đồng Bảo an không làm được gì có ích. Bà Clark cho rằng WHO đã làm tốt nhất có thể công việc của mình.