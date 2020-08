Tổng Giám đốc WHO: Hầu hết dân trên thế giới vẫn dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2

Cảnh báo này được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp của WHO nhằm đánh giá kết quả sau 6 tháng dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu.

WHO cũng đưa ra cảnh báo về các phản ứng yếu ớt từ nhiều nước do áp lực kinh tế - xã hội trong cuộc chiến chống lại đại dịch này.

"WHO tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro toàn cầu của dịch COVID-19 là rất cao. Ủy ban khẩn cấp của WHO nhấn mạnh đại dịch COVID-19 còn kéo dài​, lưu ý đến tầm quan trọng của các nỗ lực ứng phó của cộng đồng, quốc gia, khu vực và toàn cầu”, tuyên bố của WHO cho hay.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá, ảnh hưởng của đại dịch sẽ kéo dài.

"Đại dịch là cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu của thế kỷ này và những ảnh hưởng của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới. Hầu hết người dân trên thế giới vẫn dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, ngay cả ở những khu vực đã trải qua các đợt bùng phát nghiêm trọng”, người đứng đầu WHO nói.

Ủy ban khẩn cấp của WHO kêu gọi các quốc gia cung cấp hướng dẫn cần thiết về các phản ứng đối với đại dịch này "để giảm nguy cơ phản ứng yếu ớt của các quốc gia trước các áp lực kinh tế, xã hội".

Cuộc họp này cũng kêu gọi WHO hỗ trợ các nước chuẩn bị cho việc triển khai các liệu pháp điều trị và vaccine đã được chứng minh hiệu quả. Cuộc họp cũng nhấn mạnh đến việc cải thiện sự hiểu biết về dịch tễ học và mức độ nghiêm trọng của virus corona chủng mới, bao gồm cả những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của dịch bệnh này.

Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đến nay, thế giới ghi nhận 17.988.707 ca nhiễm virus corona, trong đó có 687.605 người chết.