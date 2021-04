Tổng giám đốc WHO: Đại dịch COVID-19 'còn lâu mới kết thúc'

(VTC News) -

"Chúng tôi cũng muốn chứng kiến các nền kinh tế - xã hội của các nước cửa trở lại, du lịch và thương mại được nối lại. Nhưng ngay lúc này, các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) tại nhiều quốc gia đang quá tải và người vẫn đang chết", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay.

"Đại dịch COVID-19 còn lâu mới kết thúc. Nhưng chúng ta có nhiều lý do để lạc quan. Sự sụt giảm số ca mắc và chết trong hai tháng đầu năm cho thấy virus này và các biến thể của nó có thể được ngăn chặn", người đứng đầu WHO nói, cho rằng sự lây lan tiếp tục của virus SARS-CoV-2 là do "sự mơ hồ, tính tự mãn và sự mâu thuẫn trong các biện pháp y tế công".

ổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

Theo Tổng giám đốc WHO, tại một số quốc gia, mặc dù dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, song các nhà hàng và câu lạc bộ đêm vẫn chật kín và các khu chợ mở cửa đông đúc và ít người để ý các biện pháp phòng dịch.

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho rằng, đại dịch COVID-19 đang phát triển theo cấp số nhân, với mức tăng 9% số ca mắc vào tuần trước - tuần tăng thứ bảy liên tiếp, trong khi số người chết tăng 5%.

Hôm 12/4, Ấn Độ đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai trên toàn thế giới, sau Mỹ. Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh thứ hai trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng của nước này đã triển khai được 105 triệu liều vaccine cho hơn 1,4 tỷ dân.

Đến nay, thế giới ghi nhận 137.226.168 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.957.717 trường hợp thiệt mạng.