Tổng giám đốc Nguyễn Trung Kiên: 'Next Media không nợ tiền VFF, VPF'

(VTC News) -

Liên quan đến thông tin Next Media đang còn nợ VFF, VPF tiền mua bản quyền năm 2022 với số tiền hơn 7 tỷ đồng, ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media đã chính thức khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, có hai vấn đề cần được làm rõ liên quan đến việc này.

Thứ nhất, hợp đồng giữa Next Media và VFF-VPF, hiện tại vẫn chưa đến thời hạn thanh toán tiền của hợp đồng năm 2022 do hai bên chưa hoàn tất việc nghiệm thu, báo cáo và hoàn tất hoá đơn tài chính, vậy nên hiểu một cách đơn giản, hiện tại vẫn chưa đến thời hạn Next Media phải thanh toán cho VFF, VPF.

Thứ hai, hợp đồng giữa Next Media và VFF, VPF đều có nguyên tắc bảo mật về giá trị hợp đồng, bất cứ bên nào cung cấp thông tin về giá trị hợp đồng ra bên ngoài cho bất kỳ ai đều là sai nguyên tắc và vi phạm hợp đồng đã ký.

Ông Nguyễn Trung Kiên tái khẳng định: "Tính đến thời điểm này, Next Media không hề nợ tiền VFF, VPF. Những thông tin lan truyền trước đó hoàn toàn không đúng sự thật".

Chiều nay, ông Nguyễn Hiền Lương - Trưởng Ban kiểm tra VFF khóa 8 khẳng định ông Nguyễn Trung Kiên không gặp bất cứ vướng mắc nào về vấn đề tài chính, đủ tư cách tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 9 diễn ra vào ngày mai (6/11). Hiện ông Nguyễn Trung Kiên cũng là Ủy viên Ban Truyền thông Đối ngoại VFF (2019-nay).

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông liên quan đến kế hoạch nếu trúng cử Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: "Tôi suy nghĩ nhiều về đề nghị này bởi tôi đang là nhà tài trợ, đối tác của VFF nên rất thoải mái. Nếu vào VFF, bản thân tôi có nhiều gò bó, rào cản. Sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định thử, nếu có duyên sẽ tham gia sâu hơn để có chiến lược giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Tôi là người làm việc thật, vừa xây dựng chiến lược và trực tiếp làm. Vì thế tôi không hoa mỹ, không vẽ ra cái gì. Nếu tôi trúng cử phó chủ tịch tài chính VFF, tôi có thể có một số thứ làm tốt hơn cho bóng đá. Tôi sẽ giúp tăng trưởng 50% nguồn thu mỗi năm cho VFF so với giá trị hiện tại".

Lãnh đạo của Next Media khẳng định sẽ kéo thêm về những khoản tài trợ từ các doanh nghiệp trong đó có các tập đoàn lớn của nước ngoài nhằm phát triển bóng đá Việt Nam một cách bền vững, cùng nhiều giải pháp căn cơ khác.

Đối thủ của ông Nguyễn Trung Kiên trong cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF khoá 9 là ông Lê Văn Thành. Ông Lê Văn Thành là đương kim Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực. Ông Thành ngồi ghế Ủy viên BCH VFF 20 năm (từ 2001-2020), Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (2016-2021), Phó Chủ tịch VFF (2020-nay).