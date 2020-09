Tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng 10,2%

Tăng trưởng khả quan giữa dịch bệnh

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn Bảo Việt đạt 23.076 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 đạt 137.839 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, hoàn thành tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Là doanh nghiệp với quy mô tổng tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 140.000 tỷ đồng, Bảo Việt tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế với định hướng đầu tư trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc an toàn và hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích của cổ đông, khách hàng cũng như các bên liên quan. Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức.

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2019, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỷ đồng bằng tiền mặt. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến năm 2019, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 21.000 tỷ đồng.

Thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển dịch số của một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt tăng cường đầu tư và củng cố nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống; tập trung mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai nghiên cứu ra mắt chuỗi sản phẩm tích hợp đa dạng và ưu đãi vượt trội cho khách hàng, thể hiện vai trò doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Dẫn đầu thị trường ở cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí bảo hiểm gốc, chiếm 17,23% thị phần; đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt đứng vị trí số 1 về tổng doanh thu phí, nắm giữ khoảng 22,9% thị phần.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập 54 công ty thành viên đầu tiên, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chuỗi chương trình “Hành trình xanh - Trái tim vàng” tại nhiều tỉnh thành, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách và có công với cách mạng; trao học bổng xe đạp và balo cho các em học sinh hiếu học vượt khó vươn lên.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2020 đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020. Định hướng chiến lược của Bảo hiểm Bảo Việt là đẩy mạnh ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm mang lại sản phẩm dịch vụ có tính linh hoạt cao, thân thiện với khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai ứng dụng Baoviet Direct - ứng dụng tích hợp quản lý bảo hiểm trên điện thoại dành cho khách hàng cá nhân với một trong những tính năng chính là thẻ bảo hiểm điện tử Baoviet ID. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng hợp tác triển khai MyDoc và Telemedicine - ứng dụng khám chữa bệnh trực tuyến.