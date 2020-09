Tổng cục Đường bộ lên tiếng việc chuyên gia Trung Quốc sửa cầu Thăng Long

Trả lời VTC News sáng nay 4/9, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khẳng định, công nghệ làm mặt cầu Thăng Long không liên quan đến Trung Quốc.

"Công nghệ giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long sử dụng công nghệ lõi của châu Âu và hoàn toàn do đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong nước làm chủ", ông Huyện nói.

dự án sửa chữa cầu Thăng Long dự kiến hoàn thành vào cuối quý 4/2020. (Ảnh: Đường bộ Việt Nam)

Trong thông cáo báo chí chiều nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án sửa chữa cầu Thăng Long được khởi công và bắt đầu thi công từ ngày 16/8. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý 4/2020.

Quá trình sửa chữa mặt cầu Thăng Long bao gồm các hạng chủ yếu sau: cào bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép và sơn chống rỉ; hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép; lắp đặt lưới thép; đổ bê tông siêu tính năng (UHPC) cường độ chịu nén 120MPa, dày tối thiểu 6cm; tạo nhám và thi công lớp dính bám sau đó phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa polyme dày 4cm. Với những giải pháp này sau khi được sửa chữa theo kết quả tính toán và thí nghiệm trên mô hình độ cứng của bản mặt cầu đã tăng tối thiểu 3 lần.

Dự án cũng sửa chữa các hạng mục khác để đồng bộ với mặt đường xe chạy như thay thế 6 khe co giãn đã bị hư hỏng; sửa chữa lề bộ hành, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thành lập ban chỉ đạo dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, cũng thành lập ban chỉ đạo dự án, đồng thời Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng thành một tổ chuyên gia kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm về công nghệ này.

Toàn bộ quá trình nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa chữa và tiến hành thi công đều được thực hiện bởi tư vấn và nhà thầu xây dựng trong nước với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kết cấu, vật liệu trong nước, không phải nhận chuyển giao công nghệ từ bất cứ quốc gia nào.

Tất cả giải pháp công nghệ trên được Trường Đại học GTVT đề xuất từ quá trình học tập, vận dụng các kinh nghiệm, kết quả đã được công bố ở nhiều nước châu Âu và áp dụng đầu tiên ở Hà Lan.

Về vật tư thi công dự án chủ yếu là nguồn vật liệu trong nước, máy trang rải, đầm bê tông, nhà thầu có thể phải nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu…hoặc có thể tự chế tạo. Công tác cào bóc, làm sạch lớp phủ mặt cầu cũ, thi công lớp dính bám và thảm bê tông nhựa Polyme do các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân của Công ty Phương Thành thực hiện.

Công tác sơn chống gỉ và hàn đinh neo và lắp đặt cốt thép, thay thế 06 khe co giãn: do các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân của Công ty Vĩnh Hưng và Thuận An thực hiện. Trong đó, toàn bộ hệ thống khe co giãn nhập khẩu khe modun theo tiêu chuẩn châu Âu của hãng Mageba - Thụy Sỹ.

Vật liệu UHPC được sản xuất trong nước và được Viện KHCN xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp với các thành phần cấp phối chủ yếu là cát thạch anh lấy tại Cam Ranh (Khánh Hòa), xi măng PC50 của nhà máy xi măng Nghi Sơn - Thanh Hóa và một số vật liệu nhập khẩu: silicafume; sợi thép cường độ cao và các loại phụ gia.

Thiết bị được sử dụng thi công dự án bao gồm trạm trộn để sản xuất hỗn hợp UHPC của hãng Skako nhập khẩu từ Đan Mạch; thiết bị rải UHPC và bảo dưỡng hơi nước được nhập khẩu từ Trung Quốc. Toàn bộ công việc vận hành thiết bị từ sản xuất vật liệu UHPC, trộn, rải và bảo dưỡng đều do các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, công nhân của Công ty Thành Hưng thực hiện.

Về một số thông tin báo chí nêu liên quan đến các chuyên gia Trung Quốc trong dự án, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đây là 2 kỹ thuật viên thực hiện công tác bàn giao, hướng dẫn vận hành thiết bị theo hợp đồng mua sắm thiết bị rải và bảo dưỡng UHPC của nhà thầu. Hiện tại các công tác chuẩn bị thi công bê tông UHPC vẫn được triển khai theo đúng tiến độ dự kiến và việc nhập cảnh của các kỹ thuật viên không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Việc lựa chọn thiết bị là do nhà thầu trên cơ sở kinh tế - kỹ thuật và sẽ được kiểm tra chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.