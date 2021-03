Tổng cục du lịch xem xét mở cửa từng bước thị trường quốc tế

(VTC News) -

Trong buổi Toạ đàm "Làm tổ cho đại bàng nội", bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết Tổng cục đã bàn về chương trình mở cửa từng bước một với thị trường quốc tế.

Chương trình này sẽ xem xét mở cửa với những thị trường đảm bảo các tiêu chí như lượng khách đông, đi tour trọn gói, có cam kết về tiêm vaccine, cách ly.

Ngoài ra, các điểm đến phải thuận tiện với ngành hàng không. Các khu du lịch nghỉ dưỡng phải có phạm vi độc lập, cung cấp nhiều dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách.

Hiệp hội du lịch nhiều địa phương cũng đã có những phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoãn, huỷ tour.

Chung quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đề xuất sáng kiến ban hành tiêu chí người dân ở vùng an toàn, đi bằng phương tiện an toàn, đến các điểm du lịch an toàn, nhằm kích cầu cho ngành hàng không, du lịch trong thời gian tới.

Tại buổi toạ đàm, đại diện nhiều đơn vị kinh doanh du lịch cũng đề đạt nhiều sáng kiến thúc đẩy du lịch trong thời dịch COVID-19, như dịch vụ cách ly tập trung tại khách sạn cho các doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài, hay cung cấp dịch vụ thể thao với các giải chạy Marathon.

Nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức các chuyến bay charter liên kết với những địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng... để cách ly tập trung.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đề nghị Tổng cục Du lịch có thể dùng các gói kích cầu để hỗ trợ người dân, tạo động lực đi du lịch nhiều hơn.

Hiện cả nước hiện có 2.300 doanh nghiệp lữ hành, khoảng 3.000 cơ sở lưu trú du lịch. Ngành du lịch của Việt Nam là một trong những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch COVID-19.