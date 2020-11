Tông chết 2 cha con ở Thái Nguyên, tài xế vẫn chưa trình diện

Sáng 30/11, cán bộ Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tài xế Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú xã Trung Hội, huyện Định Hóa), người lái ô tô 4 chỗ tông chết hai cha con đi xe máy vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện.

“Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Bùi Văn Nam chưa có giấy phép lái ô tô, chiếc xe do Nam mượn để đi dự tiệc khai trương gần đó, tài xế này sử dụng rượu bia trước khi điều khiển chiếc xe ô tô trên. Trước khi xảy ra va chạm, nam tài xế đã điều khiển xe với tốc độ kinh hoàng và mất lái rồi đâm trực diện vào xe máy đang lưu thông chiều ngược lại.

Đến nay, lực lượng công an đã liên lạc được với nam tài xế này. Tài xế nói tinh thần vẫn đang hoảng loạn, dự kiến hôm nay sẽ đến Công an huyện Định Hóa để trình diện”, vị cán bộ Công an huyện Đinh Hóa cho biết.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 12h40 ngày 29/11, ông Lý Việt Phúc (41 tuổi, trú tại xã Cư Lễ, Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) lái xe máy mang biển số 97B1 - 704.36 chở theo con trai Lý Hải Uy (12 tuổi) chạy trên QL3C, hướng về Bắc Kạn.

Khi đến đoạn thuộc địa phận thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Bùi Văn Nam lái xe ô tô mang biển số 20A - 384.40 lao từ làn đường ngược lại sang tông thẳng vào xe máy của bố con ông Phúc. Ô tô chỉ dừng lại khi lao vào nhà dân ven đường.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Cú tông mạnh khiến ông Phúc chết tại chỗ; bé Uy văng lên mái nhà dân ven đường và chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế bỏ ô tô lại hiện trường, thông báo cho người dân và lực lượng công an biết sẽ đến cơ quan công an trình diện nhưng sau đó bỏ trốn.