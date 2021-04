Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử ĐBQH tại 3 quận trung tâm Hà Nội

(VTC News) -

Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tên trong danh sách ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 quận trung tâm Hà Nội là Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú (Ảnh: TTXVN)

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ứng cử viên:

Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Thị Hà Tuyên, Phó Hiệu trường trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Vũ Tiến Vượng, Nghiên cứu viên Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 2 (các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh) gồm các ứng cử viên:

Nguyễn Hữu Chính, Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Trương Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ngô Thị Lục, Trưởng phòng Quản lý chương trình dự án, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội.

Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Lê Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng đoàn Chuông Vàng Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 3 (các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân) gồm các ứng cử viên:

Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Đặng Thị Kim Tuyến, Chuyên viên Phòng Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Phạm Thị Ngọc Yến, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm) gồm các ứng cử viên:

Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm), Tu sĩ Phật giáo, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Lưu Hồng Quang, Đảng ủy viên, Chi ủy viên Chi bộ 1, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Nguyễn Thị Phương Thúy, Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Đại Mỗ A, quận Nam Từ Liêm.

Đơn vị bầu cử số 5 (các quận: Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức) gồm các ứng cử viên:

Vũ Thúy Hiền, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng nghiên cứu Văn hóa - Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Vũ Tiến Lộc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, IX, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Châu Á - Thái Bình Dương của Việt Nam (ABAC), Thành viên Ban Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Thế giới (WCF).

Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Yên, Phó phòng Quản lý Giáo dục - Nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 6 (quận Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai) gồm các ứng cử viên:

Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Lương Thế Huy, Chuyên gia chính sách về Giới; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường.

Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lê Thị Thu Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 7 (thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng) gồm các ứng cử viên:

Trần Việt Anh, Bí thư Đảng ủy, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Giám đốc Trung tâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô.

Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Nguyễn Trung Thành, Phó Chánh thanh tra thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Ngô Thanh Thủy, Bác sĩ Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 8 (các huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất) gồm các ứng cử viên:

Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hoàng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Hội Nữ tri thức Việt Nam.

Lê Nhật Thành, Ủy viên Đảng ủy Cục An ninh nội địa; Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Hoàng Văn Tỉnh, Chuyên viên Phòng Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 9 (các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín) gồm các ứng cử viên:

Đỗ Anh Hùng, Phó Trưởng phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

Bùi Văn Thanh, Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Tạ Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Nguyễn Phương Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Tổ trưởng Tổ giúp việc Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 10 (các huyện Sóc Sơn và Mê Linh) gồm các ứng cử viên:

Phan Huy Cương, Thẩm phán trung cấp; Thẩm phán Tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Hoàng Văn Cường, Giảng viên; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Hà Nội.

Nguyễn Anh Trí, Cán bộ hưu trí; Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa MEDLATEC; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam; Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.

Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai; Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Giảng viên cao cấp; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Bạch Mai; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam; Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội.