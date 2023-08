Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quan hệ truyền thống và mong muốn chung của hai nước là thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan.

Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Kazakhstan, đặt dấu mốc tốt đẹp để khởi đầu cho quan hệ hai nước. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Kazakhstan đã dành cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Tổng thống Kazakhstan về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, nhấn mạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Kazakhstan với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới, tăng cường hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới

Tổng thống Kazakhstan cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng và chúc mừng những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là triển khai hiệu quả các trọng tâm, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét về tình hình Kazakhstan, về những cải cách sâu rộng trên các lĩnh vực mà Kazakhstan đang tiến hành nhằm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. Tổng thống Kazakhstan khẳng định, Kazakhstan luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh coi trọng việc thúc đẩy quan hệ giữa các chính đảng của Kazakhstan với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh quan trọng trong quan hệ hai nước. Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Tổng thống bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát huy những lợi thế của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu mà Kazakhstan là thành viên, đồng thời quan tâm hợp tác về văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.