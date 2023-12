Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng Belarus đạt được nhiều thành công trong duy trì ổn định chính trị, phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế trong khu vực.

Tổng Bí thư bày tỏ sự trân trọng đối với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Belarus qua các thời kỳ; khẳng định điều đáng mừng là thời gian qua, thế giới đã có những thay đổi nhưng hai nước Việt Nam và Belarus vẫn giữ gìn quan hệ truyền thống và phát huy quan hệ hợp tác trong việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Thủ tướng Roman Golovchenko về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới; đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus và với các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Tổng Bí thư nhắc lại sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus và đề nghị Chính phủ Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Belarus.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Belarus với các nhà Lãnh đạo của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Belarus; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong cũng trao đổi với Thủ tướng Roman Golovchenko một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các chính đảng của Belarus.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Belarus.

Thủ tướng Golovchenko cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn; nhấn mạnh sự cảm nhận về quan hệ giữa Belarus và Việt Nam, nhắc lại ấn tượng sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Belarus đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Tổng Bí thư thăm Belarus trước đây và coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Belarus.

Thủ tướng Golovchenko báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, những cơ hội hợp tác, đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực.

Thủ tướng Belarus bày tỏ vui mừng và chúc mừng những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là triển khai hiệu quả các trọng tâm, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng Roman Golovchenko khẳng định, Belarus luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á. Thủ tướng Roman Golovchenko nhấn mạnh, Belarus coi trọng hợp tác giữa các chính đảng của Belarus với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng Belarus bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ thương mại.

Nhân cuộc gặp, Tổng Bí thư tặng Thủ tướng Roman Golovchenko cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.