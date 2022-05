Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không chỉ chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực

Chuẩn bị Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sáng 12/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tiếp xúc cử tri tại quận Đống Đa. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Quận ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đến quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng với 56 điểm cầu và trên 1.200 cử tri đại diện cho cử tri của các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) báo cáo về dự kiến nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Nguyễn Trúc Anh (Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội) báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội về ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 quận trong kỳ tiếp xúc trước.

Sớm sửa đổi Luật đất đai

Các cử tri đánh giá dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự kịp thời ban hành những quyết sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trong toàn hệ thống và trên tất cả các lĩnh vực.

Các cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Các cử tri cho rằng cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai để quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.

Khi xây dựng dự thảo sửa đổi Luật, các cơ quan tham mưu cần tăng cường trách nhiệm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính ổn định lâu dài, tránh tình trạng Luật đưa vào thực hiện sau một thời gian ngắn lại sửa đổi, bổ sung.

Cử tri nhấn mạnh trong quy hoạch, sử dụng đất cần quan tâm đến quỹ đất dành cho việc xây dựng trường học, công trình phục vụ các hoạt động ở địa bàn dân cư như nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư ở đô thị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cử tri đề nghị cần tăng cường quản lý Nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi tránh khai thác cát, sỏi trái phép, không theo quy hoạch, đang diễn ra ở một số nơi, vừa gây thất thoát tài nguyên của Nhà nước, vừa tác động xấu đến môi sinh; đồng thời cần quy trách nhiệm rõ ràng đối với các cấp được phân quyền quản lý.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, các cử tri kiến nghị cần có cơ chế đặc thù để phát huy, phát triển tiềm năng thế mạnh của Thủ đô; kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo có những biện pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước tại các sông trong nội đô, ô nhiễm không khí...

Để nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước, các cử tri kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hiệu quả hơn nữa, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri lần này, các cử tri cũng quan tâm đặc biệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cử tri cũng đánh giá cao thời gian qua mặc dù công tác phòng, chống dịch COVID-19 rất khó khăn phức tạp, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng không dừng mà vẫn được tiến hành đồng thời, như câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiều lần khẳng định chống dịch là chống dịch mà chống tham nhũng là chống tham nhũng, hai việc vẫn tiến hành song song... thể hiện sự quyết tâm cao, đã và đang thu được nhiều kết quả.

Nhiều ý kiến cử tri khẳng định tinh thần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có điểm dừng, không có ngoại lệ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cử tri bày tỏ đồng tình với việc, mới đây tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn với tình hình thực tế hiện nay.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Nghị quyết số 15-NQ/TƯ

Với tư cách thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn gọn, tập trung, sâu sắc, tâm huyết và có trách nhiệm của cử tri.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất đai là vấn đề quan trọng, là tư liệu sản xuất cơ bản. Đây cũng là một trong sáu nội dung trong Hội nghị Trung ương 5 vừa kết thúc.

Trên cơ sở nghị quyết này của Trung ương về đất đai, Quốc hội nghiên cứu, xem xét, sửa đổi Luật đất đai theo tinh thần mới để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước.

“Nhưng sửa thế nào để phát huy thế mạnh của đất đai thì không đơn giản, phải nghiên cứu, tổng kết mang tầm chiến lược nhưng phải thiết thực, phải đảm bảo đời sống của người dân nhưng phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là vấn đề làm dần từng bước, hoàn thiện dần,” Tổng Bí thư nói.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thống nhất rất cao, nhất trí thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, tạo sự thống nhất, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện các trường hợp thoái hóa biến chất... dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không phải chỉ có chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực. Trước đây nói chống tham nhũng, lãng phí, nhưng lãng phí chỉ là một khía cạnh.

Ban Chỉ đạo đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiêu cực thì rộng nhưng trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Cái đó làm “hư hỏng con người,” và là vấn đề mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ tháng 1-4/2022 đã chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, kịp thời, xử lý một số vụ, việc nổi cộm, bức xúc: điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can; truy tố 742 vụ/594 bị can; xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo.

Về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án/259 bị can. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi 4 vụ án/23 bị can; truy tố 3 vụ án/34 bị can.

Khởi tố nhiều bị can là cán bộ cao cấp cả đương chức, nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang, trong đó có 8 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Về sửa đổi Luật Thủ đô, tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư đề nghị thành phố Hà Nội tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trung ương đã chỉ đạo Quốc hội phải quan tâm xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển. Hà Nội cũng phải xây dựng chương trình hành động khoa học, bài bản, từ kinh nghiệm thực hiện các nghị quyết trước đây của Bộ Chính trị để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn công dân Thủ đô thực sự là những người tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, văn hóa; cùng nhau truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị quý báu như văn hiến, anh hùng; hào hoa, thanh lịch; “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người;” "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm," Thành phố vì hòa bình; đồng thời xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính của quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội hãy phấn đấu phát triển mạnh mẽ, ngày càng nâng tầm vị thế không thua kém các thủ đô trên thế giới.