Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 13/2 (tức 28 tháng Chạp), tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.

Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phát biểu chúc Tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đất nước ta vừa đi qua năm Đinh Dậu 2017 với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Trung ương Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. GDP đạt 6,81%, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, bội chi ngân sách ở mức thấp. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 36 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Khách du lịch quốc tế đạt gần 13 triệu lượt người. Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Thể thao Việt Nam đạt được thành tích cao trên đấu trường khu vực, quốc tế. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm, nhất là những khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nâng cốc chúc mừng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Năm 2017 là một trong những năm thành công nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam đã tổ chức thành công Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào; Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Năm APEC Việt Nam 2017. Thông qua các biện pháp vừa hợp tác vừa đấu tranh, chúng ta đã kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước; duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác, giữ vững mối quan hệ với các nước láng giềng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả quan trọng đạt được đã tạo những dấu ấn tốt đẹp của năm 2017, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới.

Những kết quả đó đạt được trước hết là do ý Đảng hợp với lòng dân, là sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã đồng tâm, hiệp lực vì sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nên thành tựu của năm 2017 vừa qua; đồng thời cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế, bạn bè năm châu và nhân dân thế giới đã ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm 2018 là năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020). Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra.

Trước hết cần tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy". Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục củng cố, giữ vũng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với khí thế mới, động lực mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành, quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, phồn vinh và tươi đẹp hơn.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi đón chào năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu có mặt đã nâng cốc chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa; chúc Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh; nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.

