Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tập trung hoàn thành xét xử 9 vụ án trọng điểm

Ngày 25/7, phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được dư luận, nhân dân, cán bộ, Đảng viên đồng tình, đánh giá cao, nhất là vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Từ kết quả thực tế 6 tháng đầu năm khẳng định rõ ràng công tác PCTN không “chững lại”, “chùng xuống” mà tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hiệu quả hơn.

Sau phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo đến nay, đã xử lý dứt điểm 6 vụ án, bổ sung mới 1 vụ án; khởi tố mới 13 vụ án/16 bị can; phục hồi điều tra 3 vụ án/5 bị can; mở rộng điều tra, khởi tố thêm 55 bị can trong 11 vụ án; kết thúc điều tra 11 vụ án/63 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án/44 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/27 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án/47 bị cáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tập trung điều tra, làm rõ các trường hợp cán bộ, Đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ án: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty bia - rượu- nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương tiếp được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố mới 143 vụ án/399 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý, cùng với việc tập trung ngăn chặn, kiểm soát kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng; khôi phục phát triển kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng; hoàn thành các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác PCTN cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, vừa chống tham nhũng có hiệu quả, vừa tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ PCTN theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo; các nội dung công việc theo kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Hai là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương điều tra làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng.

Phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 15 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 20 vụ án, xét xử phúc thẩm 6 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 19 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh phiên họp.

Ba là, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN; sớm ban hành Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; sửa đổi Luật Thanh tra; rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để gây rối, bôi nhọ, làm mất đoàn kết nội bộ, chống phá đại hội đảng các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTN.

Sáu là, chỉ đạo hoàn thành các đề án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.