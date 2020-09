Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lực lượng công an khám phá nhiều vụ án tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (ảnh TTXVN)

Khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Sáng 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại cuộc làm việc, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công an, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bộ Chính trị ghi nhận kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an trong nhiệm kỳ qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả, khiển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, tạo chuyển biến rõ nét trên thực tế.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong các lĩnh vực môi trường, buôn lậu, công nghệ cao; phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp; giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên như “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài… bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cùng với công tác văn kiện, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự một cách nghiêm túc, dân chủ, theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

Làm sạch chính bản thân mình

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với các ý kiến đánh giá sâu sắc, đóng góp tâm huyết của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh ba vấn đề Đảng bộ Công an cần chú trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam, cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam như hai cánh chim hòa bình, hai lực lượng quan trọng, là thanh kiếm và lá chắn để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng, từ đó thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng cũng là vinh dự của lực lượng công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Làm thế nào để đất nước được yên bình, nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ… đòi hỏi lực lượng công an phải thực sự xứng đáng, phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, giữ yên trong – ngoài, làm sạch chính bản thân mình, sắp tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phối hợp tốt với các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, làm tốt công tác đối ngoại, giữ gìn hòa bình, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu trong thời kỳ hội nhập quốc tế; chủ động làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chính xác về chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước.

Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được, tuyệt đối không được thỏa mãn, tự mãn, sinh ra chủ quan mất cảnh giác.

Lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh…; xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu; nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, danh dự Công an nhân dân, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng còn mình. Người chiến sỹ Công an nhân dân phải luôn trong sáng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng với truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, lực lượng công an luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các cơ quan hữu quan, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp, dân chủ, thực chất, là dấu mốc mới, bước chuyển mới, mở ra giai đoạn phát triển mới.