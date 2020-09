Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 21/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.