Tóm gọn kẻ mang súng k59 vận chuyển 12 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh vừa bắt quả tang Lê Đăng Thanh mang theo súng K59 đang vận chuyển 12 bánh heroin.

Ngày 4/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ một người đàn ông vận chuyển lượng lớn heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ và 1 khẩu súng K59 phòng thân.

Theo đó, vào khoảng trưa ngày 3/5, tại cổng trường THPT Cao Thắng, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), trinh sát của Phòng PC47 Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt quả tang Lê Đăng Thanh (48 tuổi; hộ khẩu TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; hiện trú 16/15, đường Đốc Thiết, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đang vận chuyển lượng lớn ma túy.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 12 bánh heroin, 1 khẩu súng K59, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng, 1 điện thoại di động.

Thanh và tang vật tại CQĐT.

Được biết, Lê Đăng Thanh là đối tượng hình sự nguy hiểm, nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Tại CQĐT, bước đầu Thanh khai nhận mua ma túy từ 1 đối tượng người Lào, sau đó vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ. Khẩu súng quân dụng K59 Thanh mang theo luôn trong tình trạng lên đạn để đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

