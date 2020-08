Tóm gọn đôi nam nữ vận chuyển 32 bánh heroin

Ngày 2/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Lầu Văn Sầu (SN 1999, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) và Đồng Thị Thủy (SN 1984, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, khoảng 18h hôm qua (1/8), tại khu vực Bến xe khách Sơn La (TP Sơn La), lực lượng Công an Sơn La phối hợp với Công an tỉnh điện Biên và Cục Hải quan Điện Biên phát hiện, bắt giữ 2 người này khi đang vận chuyển 32 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác.

Lầu Văn Sầu và Đồng Thị Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Sầu và Thủy khai nhận, 2 người đang vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới về tỉnh Hà Giang với số tiền 50 triệu đồng, trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức nắng bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.