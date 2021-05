Tới UAE, HLV Park Hang Seo cho đội tuyển Việt Nam họp sớm

Trước đó, chiều 26/5, HLV Park Hang Seo và các học trò đã lên chuyên cơ riêng của hãng hàng không Bamboo Airways, bay thẳng từ Nội Bài tới Dubai. Sau hành trình bay khoảng hơn 6 tiếng, tối muộn hôm qua (giờ Việt Nam), toàn đội đã có mặt tại Dubai. Tại đây, đội tuyển Việt Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi xe BTC đưa về khách sạn.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn tập huấn trong nước và có mặt tại UAE để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do đến sớm hơn quy định, trong những ngày đầu thầy trò ông Park sẽ ở tại một khách sạn 5 sao do đoàn tiền trạm VFF lựa chọn. Từ ngày 3/6, đội sẽ chuyển sang khách sạn do AFC bố trí. Sau khi về khách sạn, các thành viên tuyển Việt Nam đã được hỗ trợ thủ tục nhận phòng, nghỉ ngơi.

HLV Park Hang Seo đã cho các học trò ngủ sớm trước khi dậy vào sớm nay để ăn sáng. “Các thành viên đội tuyển Việt Nam đều khoẻ mạnh. Hiện đội đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 để lên kế hoạch tập luyện”, một cán bộ VFF cho biết.

Kết thúc buổi sáng, HLV Park Hang Seo sẽ cho đội họp để rà soát lại toàn bộ công việc, chuẩn bị kế hoạch tập luyện. Dự kiến chậm nhất 16h chiều nay, BTC sẽ có kết quả xét nghiệm COVID-19. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có buổi tập diễn ra lúc 23h đêm (giờ Việt Nam).