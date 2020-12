Tội phạm người nước ngoài vi phạm pháp luật 'ngày càng nghiêm trọng'

Phát biểu tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 16 HĐND Đà Nẵng khóa IX ngày 8/12, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, năm 2020, số lượng người nhập cảnh giảm mạnh do dịch COVID-19.

Tuy nhiên, tội phạm người nước ngoài vi phạm an ninh trật tự không giảm và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là tội phạm giết người, cướp tài sản, sử dụng ma túy, trốn truy nã. Đây chủ yếu là người nước ngoài từ phía Bắc vào Việt Nam.

Người biên giới 2 nước Việt Nam - Trung Quốc câu kết với nhau để đưa các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi vào nước ta, những người này sử dụng người Việt, phương tiện để di chuyển đến các tỉnh, thành phố, trong đó có đó Đà Nẵng.

Nhóm tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng bị TAND TP Đà Nẵng xét xử.

“Các đối tượng tính toán đến Đà Nẵng vào ban đêm hoặc sáng sớm và được đón về khách sạn, nhà nghỉ hay những nơi cư trú đã có sự liên hệ, móc nối trước với người Việt Nam ở địa phương. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, việc ăn uống, tiếp lương thực, các nhu cầu khác đều do người nội địa vận chuyển đến và các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi chỗ ở”, ông Chung cho biết.

Công an TP Đà Nẵng đã ra quân, tổng rà soát kiểm tra công tác lưu trú trên địa bàn, mở các đợt cao điểm trấn áp tấn công tội phạm đưa người nhập cảnh trái phép.

Công an khám phá 100% vụ án nghiêm trọng và rất nghiêm trọng do người nước thực hiện trên địa bàn, trục xuất hàng trăm người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có 21 đối tượng truy nã.

Riêng về tội phạm tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Đà Nẵng phát hiện, điều tra, khởi tố 9 vụ, 21 bị can; xét xử 1 vụ, 3 bị can về tội “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép” với mức án tổng là 19 năm tù.

Về tình hình chung, Đại tá Chung cho biết, sau dịch COVID-19, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức quyết liệt 3 đợt tấn công nên tội phạm cơ bản được kéo giảm.

Lực lượng công an phát hiện, khám phá 85% vụ việc hình sự, truy bắt 6 ổ nhóm và 69 đối tượng tổ chức đánh bạc quy mô lớn với hàng ngàn tỷ đồng. Tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen đã khởi tố 5 vụ và 13 đối tượng, đồng thời xử lý hành chính 6 vụ…