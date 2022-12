Tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi

(VTC News) -

Thời gian qua, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy, tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp diễn ra World Cup 2022. Từ đó phát sinh nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác.

Để phòng ngừa, trấn áp kịp thời tội phạm này, lực lượng Cảnh sát hình sự trong cả nước đã có nhiều phương án đấu tranh, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Vừa qua, lực lượng công an liên tục triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Mới đây, ngày 30/11, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hơn 100 tỷ đồng, bắt tạm giam 4 đối tượng;

Ngày 29/11, một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cũng đã bị Công an Thừa Thiên Huế triệt phá. Trước đó, ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, World Cup 2022 diễn ra tại Qatar là khoảng thời gian tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi những đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để phạm tội...

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ… .

Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết: “Một người dân đơn giản chỉ có thể sử dụng điện thoại có kết nối Internet có thể tham gia rồi. Việc sử dụng công nghệ thông tin phổ biến cũng tạo điều kiện cho các đối tượng trong việc tổ chức cũng như tham gia đánh bạc thuận lợi hơn. Chính vì thế, cá độ bóng đá trong các mùa giải càng có điều kiện nở rộ. Năm nay thế giới tổ chức World Cup, chúng tôi đã chỉ đạo công an địa phương chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm về cờ bạc liên quan đến các giải bóng đá trong nước cũng như quốc tế”

Công an quận Hà Đông, Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 6 đối tượng với tổng giá trị giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị: Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để có biện pháp điều tra xử lý. Đồng thời Bộ Công an đang tập trung truy xét, xử lý nghiêm đối với các hành vi “đánh bạc” qua mạng. Nhất là khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2022 đang diễn ra.

Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khuyến cáo: “Việc người dân tham gia xem bóng đá là một nét văn hóa rất đẹp. Tuy nhiên, việc tham gia cá độ bóng đá bằng các hình thức khác nhau và bằng vật chất cũng như tiền bạc thì đều là vi phạm pháp luật. Việc này sớm muộn cơ quan công an cũng phát hiện và xử lý nghiêm. Cho nên tôi đề nghị tất cả những người dân chấp hành pháp luật và được thưởng thức những nét đẹp của môn thể thao này”.

Thực tế cho thấy, đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra khi mỗi mùa giải qua đi: Nhiều người đối diện với những món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Tội phạm trộm cắp, cướp của giết người, thậm chí là hành vi tự tử cũng theo đó gia tăng, trở thành nối nhức nhối sau mỗi mùa bóng lăn. Những gia đình tan nát, những đứa trẻ bơ vơ,… chỉ vì bố mẹ ham mê cá độ. Đó là những bi kịch không ai muốn trải qua hoặc chứng kiến người thân của mình gặp phải. Để làm được điều đó thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác và tránh xa cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.